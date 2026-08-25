Best-seller mundial
La petita papereria de Barcelona que és un fenomen de masses: aquí es venen les exclusives agendes Hobonichi
És la primera vegada que es fa una cosa així a Europa. Fa sensació de clandestinitat. Aquesta és l’única botiga de tot el continent que exposa aquesta setmana l’esperada col·lecció d’agendes japoneses abans de sortir a la venda. Com una desfilada de moda en versió papereria
Ana Sánchez
Es venen amb expectació de best-seller mundial. «Per la Hobonichi ma-to», juren per internet els seus addictes a l’estil Belén Esteban. «No és només una agenda –diuen–: és un company de vida». Un fenomen de masses. L’edició anual s’esgota tot just obrir-se la veda mundial cada 1 de setembre. L’any passat va vendre més d’un milió d’unitats en tot just 5 mesos, va detallar la mateixa companyia japonesa. A Catalunya només es poden aconseguir en aquesta petita papereria de Barcelona: Entropía (Aribau, 127). És una de les dues úniques botigues que venen a Espanya aquestes agendes amb fenomen fan. Són tot just una dotzena de locals exclusius a tot Europa. Aquest any –augura la propietària, JingJing Yang– hi ha encara més moviment que el passat.
Avui ha vingut a Barcelona el vicepresident de la companyia japonesa, Fumiaki Matsumoto. És la primera vegada que fan una cosa així a Europa. Fa sensació de clandestinitat. Hi ha un degoteig constant de curiosos pel magatzem d’Entropia. Només per veure i tocar abans que ningú les noves Hobonichi Techo 2027. Com una desfilada de moda en versió papereria. La ‘preview party’, així l’anomenen. Avui està tot venut. Aquesta és l’única botiga de tot el continent que exposa aquesta setmana l’esperada col·lecció d’agendes. Només hi ha tres botigues seleccionades arreu del món.
«Espanya –Matsumoto assenyala la propietària d’Entropía– és un dels països on Hobonichi més està creixent». Ho diu en castellà. «Per a nosaltres els diners no són l’important –assegura el vicepresident de Hobonichi–. L’important és la comunitat».
Les Hobonichi més bàsiques surten a 32 €, l’agenda setmanal. La més completa (l’A6) costa 56 €, només l’interior. Les fundes han passat a ser objecte de col·leccionista, cada vegada va a més. La marca col·labora amb artistes i personatges de moda. N’hi ha alguna que podria passar per un bolso d’alta costura: la de TanakaDaisuke, la més cara, costa 352 €.
«¿Quines us agraden?», pregunta la propietària d’Entropía, JingJing Yang, a les futures clientes que van passant pel magatzem. «Totes», riuen. «Fa goig veure-les –diu la Marta, una habitual–, i com que no puc comprar-les totes...». Les més buscades enguany són les de Yumi Kitagishi (sempre és un best-seller), Moomin, Akiko Miyakoshi, Hiroko Kubota i la nova col·laboració amb el Victoria and Albert Museum de Londres. Les de One Piece no arriben fins a l’octubre.
Ja hi ha molt tiktoker i instagramer parlant de les noves agendes a les xarxes. «Com si fossin col·leccions de moda». Hi ha fins i tot tot un mercat negre de papereria –esbufeguen–, per aconseguir les agendes que només surten al Japó, com les noves de Hello Kitty.
L’exposició es podrà visitar fins al dilluns 31. Els dies 27, 28 i 31 no cal reservar i s’hi entrarà per ordre d’arribada. Només es poden veure i tocar els productes –insisteixen–, però no comprar. Fins a l’1 de setembre no surten a la venda arreu del món. A les 11 del matí, hora del Japó. A Barcelona comencen a les 9 h. El primer dia, només venen en línia per assumir el volum de peticions. Es pot anar preparant el carro des del dia 28, ja hi haurà tots els productes a la vista a la web d’Entropía. L’any passat, en el primer minut, ja tenien 200 comandes. Van arribar gairebé a mil en tot just 12 hores. Moltes es van esgotar el primer dia.
La ‘Marie Kondo’ de la planificació
«La papereria bonica», l’anomenen. Entropía té reels de quaderns i plomes amb gairebé dos milions de visualitzacions a Instagram. 4,8 estrelles en les ressenyes de Google. Són tot just 70 metres quadrats de papereria, incloent-hi el magatzem. L’any passat van superar el milió d’euros a base d’agendes i plomes. Només al setembre van facturar en línia més de 117.000 € en productes Hobonichi. Eren 6 treballant, propietària inclosa. Aquest any han hagut de contractar-ne tres més. Aquests primers sis mesos ja han superat els 550.000 €. «I preveiem superar l’any passat», avancen. ¿El secret? «Només venem els productes en què creiem», garanteix la propietària, JingJing Yang. «Molts clients ens donen les gràcies».
JingJing Yang és la ‘Marie Kondo’ de la planificació. «Si el món tendeix a l’entropia, al caos –justifica el nom de la seva botiga–, nosaltres ajudem a combatre’l», somriu. Fa anys que les seves agendes van passar a ser alguna cosa més que agendes. ‘Journaling’, en diuen ara. «És una mica terapèutic –assegura–. Parar una mica, escriure, organitzar els teus pensaments i també veure coses boniques. Afluixar una mica aquesta vida tan ràpida».
És de família xinesa, del sud de Xangai. 34 anys, viu a Barcelona des dels 7. En realitat és científica. Va estudiar Ciència i Tecnologia dels Aliments. «Dona converses molt bones durant el sopar», riu. «No ho sé –s’encongeix d’espatlles–, se’m va escalfar el cap». És el que respon sempre que li pregunten per què va acabar obrint una papereria.
Va inaugurar fa una dècada. 2016. Llavors li preguntaven per què comprar agendes tenint el mòbil. «Els primers anys van ser bastant difícils», recorda. «No tinc res de ‘background’ de negocis, res. Va ser tot prova-error». El punt d’inflexió va ser la covid. «Per a nosaltres va ser una oportunitat». Va començar a fer directes a Instagram. «I vam continuar facturant gairebé el mateix que amb la botiga oberta». L’‘engagement’ va anar creixent i creixent. Ara «el 40-50% dels nostres clients –destaca– són habituals».
«Són productes d’una qualitat superior –justifica JingJing Yang–. Jo dic sempre que és l’Hermès de les agendes». Fins i tot el paper té nom i cognom: «Es diu Tomoe River. És de 52 grams. El paper d’impremta normalment és de 80. Però malgrat ser tan fi, pots escriure amb ploma i dibuixar amb aquarel·la. A part d’utilitzar-la com a agenda, hi ha molta gent del món artístic que la utilitza com ‘sketchbook’».
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