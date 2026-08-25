Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Tempesta a la CerdanyaLa VueltaErola JonsColònia de ratesVerema al BagesMarc Bernal
instagramlinkedin

FESTA MAJOR DE MANRESA: TEATRE

Joan Pera puja sol a l’escenari del Kursaal

La còmica Charlie Pee representarà el monòleg d’humor «Pare nostre que estàs en el sostre»

Joan Pera i Charlie Pee actuen al Kursaal

Joan Pera i Charlie Pee actuen al Kursaal / FOTOGRAFIES PROMOCIONALS

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Toni Mata i Riu

Toni Mata i Riu

Manresa

No hi ha Festa Major de Manresa si no hi ha Joan Pera a la cartellera teatral. El reconegut i popular actor mataroní serà un cop més present a la capital bagenca per mostrar un dels seus darrers treballs a l’escenari del Kursaal. També farà estada a l’equipament del Passeig Pere III l’humorista Charlie Pee. Les dues propostes faran de l’humor el senyal d’identitat de la programació escènica de la celebració manresana.

Daniel Anglès dirigeix el nou muntatge de Joan Pera, una proposta teatral que, en aquesta ocasió, adopta una mirada introspectiva. El veterà intèrpret protagonitza "L’auca del sr. Pera", una obra d’una hora i mitja de durada on busseja en la seva trajectòria per compartir amb els espectadors un grapat de vivències, anècdotes i records. En aquesta aclucada d’ull a la immortal auca de Santiago Rusiñol, el maresmenc apareix sol a l’escenari i s’adreça als espectadors per fer-los partícips de les seves emocions i les rialles que provoca.

Notícies relacionades i més

Joan Pera oferirà dues funcions el diumenge a les 18 i les 21 h. Per la seva part, Charlie Pee actuarà el dia abans a les 20 h. En un espectacle recomanat per a espectadors a partir de 18 anys, la còmica interpretarà el monòleg Pare nostre que estàs en el sostre. Una proposta en la qual l’artista sabadellenca comparteix amb el públic tot allò que li ve al cap quan no pot dormir.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents