Mor Dolly Parton als 80 anys, llegenda de la música country
La família de la cantant ha confirmat la seva mort, pocs dies després que l'artista assegurés que continuava treballant mentre es recuperava de diversos problemes de salut
Jose Real
Dolly Parton, una de les grans figures de la música country i una de les artistes nord-americanes més reconegudes de les últimes dècades, ha mort aquest dimarts als 80 anys, segons ha confirmat la seva família. La seva mort es produeix pocs dies després que la cantant parlés públicament dels problemes de salut que l'havien obligat a reduir la seva activitat durant els últims mesos. Divendres passat va assegurar a la revista People que continuava treballant mentre es recuperava i que preparava nous projectes.
«Estic lidiant amb alguns problemes de salut als quals no vaig prestar atenció mentre cuidava el Carl», va explicar aleshores, en referència al seu marit, Carl Thomas Dean, mort el març del 2025 als 82 anys.
L'artista havia cancel·lat al maig la seva residència a Las Vegas i la setmana passada tampoc no va poder assistir a la inauguració d'una nova atracció a Dollywood, el seu parc de Tennessee. En un vídeo, Parton va explicar que s'havia sentit marejada i deshidratada i que el seu metge li havia recomanat no viatjar.
Malgrat això, va voler deixar clar que no pensava retirar-se. «Tot i que encara m'estic recuperant, continuo treballant», va assegurar. Entre els projectes que tenia en marxa hi havia fins i tot la possibilitat de desenvolupar actuacions mitjançant avatars.
Autora de cançons com 'Jolene', '9 to 5' o 'I Will Always Love You', Parton està considerada una de les artistes més influents de la història del country. Al llarg d'una carrera de més de sis dècades va guanyar onze premis Grammy i va compaginar la música amb el cinema, l'activitat empresarial i la filantropia.
Amb la seva mort desapareix una de les veus més recognoscibles de la cultura popular nord-americana, una artista capaç de transcendir els límits del country i de convertir les seves cançons en part de l'imaginari de diverses generacions.
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