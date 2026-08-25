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El Museu de Manresa presenta una troballa arqueològica i ofereix una visita exclusiva als nous espais de reserva

La Descoberta 35 presentarà aquest dimecres una peça que es va localitzar durant les obres de rehabilitació de l'equipament

L'accés és gratuït però cal fer una inscripció anticipada a la pàgina web del Museu del Barroc

Vista del Museu de Manresa-Museu del Barroc, amb la capella del Rapte i l'església de Santa Llúcia al costat

Vista del Museu de Manresa-Museu del Barroc, amb la capella del Rapte i l'església de Santa Llúcia al costat / ARXIU/MIREIA ARSO BUSQUETS

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Toni Mata i Riu

Toni Mata i Riu

Manresa

La sèrie de Descobertes que cada any organitza el Museu de Manresa-Museu del Barroc de Catalunya, coincidint amb la Festa Major, arriba a l'edició número 35 amb la presentació d'una "peça arqueològica localitzada recentment durant les obres de rehabilitació del museu". Tot i que l'organització no donarà a conèixer de què es tracta fins a l'hora de l'acte, Francesc Comas, president del Centre d'Estudis del Bages, parlarà d'una troballa que es va fer en el transcurs dels treballs que tenen lloc des de fa anys a l'antic edifici de Sant Ignasi.

Amb el títol "Una troballa singular: ritus de protecció", la trobada d'aquest dimecres a les 19 h serà una baula més d'una cadena que any rere any contribueix a difondre el patrimoni que el museu conserva en el seu fons. Les Descobertes serveixen per fer visible durant uns dies un objecte o una obra d'art que es guarda a les reserves de l'equipament. L'acte és obert a tothom, però cal fer reserva prèvia a la pàgina web museudelbarroc.cat, i tindrà lloc en un àmbit habilitat al claustre del museu.

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La novetat d'enguany és que els assistents podran fer una visita en primícia als nous espais i reserves d'art de l'equipament, que en les properes sales s'aniran omplint amb el mobiliari necessari per a les funcions assignades. L'organització de la jornada va a càrrec del Museu de Manresa-Museu del Barroc de Catalunya i Manresana d’Actius Turístics Museus i Fires, amb la col·laboració del Centre d’Estudis del Bages.

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