FESTA MAJOR DE MANRESA: EXPOSICIONS
L’art i la literatura qüestionen el poder al Casino
El Concurs d’Artistes Manresans i Rafael Lopez Pozo també són protagonistes en altres mostres que s'inauguren aquests dies
Irene Solà, Alicia Kopf, Laura Torres Bauzà, Marla Jacarilla, Almudena Llobera, Anna Dot i Rita Puig-Serra són les set artistes que ompliran a partir d'aquest dijous a la sala gran del Casino amb motiu de "L’escriptura en el relat artístic", que s’inaugura a les 20 h. El programa expositiu també inclou la 96a edició del Concurs Exposició d’Artistes Manresans, una retrospectiva del pintor manresà Rafael López Pozo i el Concurs de Fotografia.
"L’escriptura en el relat artístic" uneix la literatura i les arts plàstiques amb creadores que transiten per aquesta frontera. La mostra proposa formes de construcció de coneixement i estratègies de qüestionament del poder i les estructures que dominen el discurs públic. El projecte es va estrenar fa quatre anys a la Fundació Palau de Caldes d’Estrac, comissariada per la historiadora i crítica d’art Mercè Alsina. Obert fins al 25 d’octubre.
Mitja hora abans, a l’Espai 7 es llegirà el veredicte del 96è Concurs d’Artistes Manresans, que precedirà a la inauguració de l’exposició amb les obres participants. El certamen és una institució de la cultura manresana i està organitzada pel Centre Cultural el Casino i el Cercle Artístic de Manresa. Es podrà visitar fins al 13 de setembre.
Aquesta darrera entitat també és la responsable de l’exposició dedicada al pintor Rafael López Pozo (Manresa, 1940) que s’inaugurarà el divendres 28 a les 20 h i estarà oberta fins al 18 de setembre. El Cercle Artístic, que López Pozo va presidir als anys 80, disposarà aquest cop a la seva sala l’obra per contemplar una exposició de diversos estils i temàtiques, així com tècniques com l’aquarel·la, l’oli i el pastel.
Les cinc obres premiades en el Concurs de Fotografia de la Festa Major del 2025 organitzat per Foto Art, s’exposen a la Biblioteca del Casino juntament amb una àmplia selecció de la resta de les 68 obres presentades per 19 fotògrafs. Els premis es lliuren avui a les 19 h a la sala d’actes del Casino.
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