PATRIMONI
Dues espardenyes del segle XVIII rere la paret del Museu de Manresa
La 35a edició de les Descobertes ha presentat en societat dues peces de calçat i un escapulari que es van trobar rere un envà durant les obres de rehabilitació de l'equipament
Un parell d'espardenyes i un escapulari de finals del segle XVIII o principis del XIX van aparèixer el març de l'any passat rere un envà de l'antic col·legi de Sant Ignasi, sotmès des de fa temps a unes llargues obres de rehabilitació. Els tres objectes, que van emergir del passat a l'ala nord de la planta tercera, s'han presentat aquest vespre en l'edició número 35 de les Descobertes, en un acte que ha aplegat al voltant de 130 persones al claustre del Museu de Manresa.
"Són dues espardenyes de fibra vegetal i un escapulari de la Mare de Déu del Carme", ha explicat Francesc Comas, president del Centre d'Estudis del Bages. "Les dues peces presenten un desgast accentuat, per l'ús que se'n va fer en el seu moment i pel llarg període de temps que van estar segellades a l'interior del mur", ha afegit.
Curiosament, les dues espardenyes són diferents. I té una explicació. Una és d'espart tradicional, feta amb fibra vegetal d'espart trenat i amb vetes per subjectar-la al peu. L'altra també té una base de fibra vegetal, però la part superior està recoberta de vellut fosc, i presenta un acabat més treballat i vistós, com un calçat de mudar.
Tot i que no està en gaire bon estat, l'escapulari "està format per trossos de teixit rectangulars estampats units per dos cordons. I en un d'ells, hi veiem estampada la Mare de Déu del Carme amb el Nen "oferint escapularis a les ànimes del purgatori entre flames". Sota aquesta escena, llegim la inscripció "Nuestra Señora del Carmen". Per l'altra part, hi ha la verge amb el nen entregant l'escapulari a una eclesiàstica, "probablement Santa Teresa".
Comas ha contextualitzat la troballa, que es va dur a terme entre el 3 i el 5 de març de l'any passat entre dos envans de la façana que dona a la Via Sant Ignasi, en la tradició d'oficiar rituals per demanar la protecció divina de les cases i els edificis. "Durant obres de rehabilitació de cases antigues de Catalunya s'han trobat moltes espardenyes velles, botes o sabates amagades dins murs, sota terra o a ràfec de la teulada", ha comentat l'historiador fent referència a un costum estès entre els segles XVII i XIX: "la creença popular deia que era un amulet de protecció per a la casa".
En aquest sentit, la presència de la Mare de Déu del Carme invoca la protecció contra el foc i la mort sobtada. "Posar-lo al mur assegurava que l'edifici no es cremaria mai", ha anotat Comas, afegint que "les dues peces trobades són un exemple de sincretisme o barreja de superstició amb la protecció de la fe catòlica".
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