Música
L’electrònica d’Oxigen estrena la Plana de l’Om
La proposta musical inclou també un «afterparty» divendres al Sielu i la sessió de «Superhits» dissabte
El tecno i l’haus d’Oxigen arriben a la seva tercera edició dissabte a partir de les 19 h en el marc de la Festa Major de Manresa. La proposta neix del Josep Carmona i el Pere Bacardit, president i vicepresident de l’Associació Manresa No És Grisa, organitzadora tant d'Oxigen com de la nova proposta pop i disco que arriba a les 22 h dissabte: "Superhits". Aquesta, però, no és l'única sorpresa d'enguany. "L'afluència de públic ens hi ha portat", diu Bacardit d'una proposta que, fins ara a la placeta de la Mel, estrena la Plana de l'Om com a escenari principal.
El focus de la nit estarà just sota de l'om, "per mantenir la connexió amb la natura", explica Carmona, una de les característiques de la iniciativa que, com cada any, manté una proposta de tecno i haus melòdic i "divertit", continua el president.
El santpedorenc Animalistic serà l’encarregat d’obrir la nit a la plana de l'Om (19 h), sessió que continuarà amb l’haus orgànic i progressiu de la Raaachi. Després, serà el torn de l’artista nacional Nesi, que donarà pas al manresà Shitake, l’últim dj que sonarà fins a les 3.30 de la matinada a la Plana de l’Om. La nit, però, no acabarà aquí. A les quatre sessions de dj les seguirà un "Afterparty" al Sielu on, a la sala petita de tecno, s'hi ha programat una sessió a càrrec de Rolaway i Peter B, nom artístic del vicepresident de Manresa No És Grisa Pere Barcardit. "Si els que venen tanquen els ulls, sentiran que estan en un festival de tecno", assegura el dj.
Superhits, una nova proposta musical
"Volíem ampliar la proposta musical de Festa Major", diu Bacardit i, per això, dissabte des de les 22 h fins a les 3.30 h de la matinada de diumenge, Manresa No És Grisa ha apostat per "Superhits", una nit de disco i pop i indie de la mà dels artistes locals Peperevolution (Josep Carmona) i Dianabecco juntament amb l'artista de renom nacional Mmmeel. S'espera que la iniciativa pugui tenir continuïtat.
Les dues propostes, que comptaran també amb servei de barra i una ambientació pròpia de festival, han rebut el suport de l'Ajuntament de Manresa i de certes entitats privades. "L'objectiu és portar una oferta musical a Manresa que combini tant artistes locals com nacionals i internacionals", explica Carmona i, així, apropar la música electrònica al públic del territori central.
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