PATRIMONI
Ho tens a prop de casa i potser encara no ho has visitat mai: 7 propostes (part 2)
La Catalunya Central és un territori ple de meravelles naturals, paisatgístiques, arquitectòniques i culturals que es poden veure de forma gratuïta o a preus molt assequibles
Dinosaures d'entre fa 65 i 100 milions d'anys, búnquers del franquisme per prevenir atacs exteriors, un paper que neix d'un drap i un cementiri modernista al Solsonès. Aquestes i altres són les propostes d'aquest reportatge que continua la sèrie iniciada la setmana passada. Meravelles que tenim a prop de casa i, potser, no hem visitat mai.
CASA MUSEU RAFAEL CASANOVA-MUSEU DE MOIÀ
La primera planta del Museu de Moià està dedicat a la figura de Rafael Casanova, conseller de la ciutat de Barcelona durant el setge del 1714. Casanova era fill de Moià, on va néixer el 1660, i l'equipament ressegueix els primers anys de la seva vida, explica els esdeveniments que van culminar amb la caiguda de la capital catalana i exposa obres d'art de l'època. Un bon lloc per visitar ara que s'acosta la Diada. www.covesdeltoll.com patrimoni.gencat.cat.
PARC DELS BÚNQUERS DE MARTINET I MONTELLÀ DE CERDANYA
El règim franquista va fer construir un munt de búnquers als Pirineus tement un atac aliat després de guanyar la guerra espanyola. Aquests elements defensius no es van fer servir mai, però el conjunt de la localitat ceretana està museïtzat i es pot recórrer, tant per lliure com en unes visites guiades que permetin accedir a l'interior d'algunes fortificacions. Enguany fa noranta anys de l'inici de la guerra civil. www.bunquersmartinet.net
MUSEU DEL MOLÍ PAPERER DE CAPELLADES
Forma part de la xarxa del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya i és una visita que sorprèn perquè s'hi pot veure el procés de fer que un conjunt de draps acabin essent un full de paper. L'equipament està situat a l'antic molí paperer Molí de la Vila i té una àmplia oferta de tallers, fet pel qual és molt recomanable també per visitar-lo amb els fills i les filles. mmp-capellades.net
CEMENTIRI MODERNISTA D'OLIUS
L'arquitecte Bernadí Martorell va ser deixeble de Gaudí i l'autor del cementiri modernista d'Olius, on destaquen elements com l'agulla amb una creu superior. L'espai combina les formes i les possibilitats de la naturalesa i el gust i la manera de fer artístics de l'època, amb alzines i roques que conjuguen la dialèctica entre la vida i la mort. La visita al municipi es pot completar amb la ruta monumental que inclou també un camp de sitges iber i l'església romànica de Sant Esteve amb la cripta preromànica. www.solsonaexperience.com
TINES DE LA VALL DEL FLEQUER AL PONT DE VILOMARA I ROCAFORT
Un dels temples de la pedra seca és sense cap mena de dubte el conjunt de les tines ubicades a la riba del torrent del Flequer, dins el municipi d'El Pont de Vilomara i Rocafort, tot un símbol de l'època d'esplendor de la vinya a la comarca del Bages. S'hi pot arribar en cotxe per una pista forestal, però des d'aquí recomanem fer la ruta de 6 km a peu amb sortida a l'aparcament de ca n'Oristrell, a la carretera BV-1224 que va d'El Pont de Vilomara a Rocafort. www.bagesturisme.cat
COVA DE SANT IGNASI A MANRESA
L'estada que hi va dur a terme Ignasi de Loiola, posteriorment santificat, l'any 1522 ha fet que Manresa sigui coneguda arreu del món. La visita a la Cova de Sant Ignasi permet recórrer la coveta, l'avantcova i l'església barroca del Santuari, un lloc de pelegrinatge, formació i residència. Destaquen a l'interior del temple els lluminosos mosaics de Mark Rupnik, una figura controvertida per haver estat acusat d'abusos sexuals. Quants manresans no han visitat mai la Cova o no ho han fet des de fa temps? covamanresa.cat
DINOSAURES FUMANYA
El jaciment europeu més extens amb petjades de titanosaure del cretaci superior és al Berguedà, concretament a Fumanya, a 7 km del Museu de les Mines de Cercs. Els visitants poden passejar entre les dues reproduccions de l'esmentat dinosaure, admirar la paret de més de 3.500 icnites (pistes, petjades fòssils) i conèixer el món d'aquestes bèsties al centre d'interpretació, que mostra una col·lecció d'ossos, ous i un fragment de pell únic al món. mmcercs.cat
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