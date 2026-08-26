Columna publica 'La ploramorts', la nova entrega de la sèrie Els Crims de Fjällbacka de Camilla Läckberg
La sèrie fa més d’una dècada que es tradueix al català i ja acumula 150.000 exemplars
ACN
Amb més de 40 milions d'exemplars venuts a més de 60 països, Camilla Läckberg és una de les autores de novel·la negra més llegides a Europa. La sèrie Els Crims de Fjällbacka - que fa més d’una dècada que es tradueix al català i ja acumula 150.000 d'exemplar venuts - s’incorpora per primera vegada al catàleg de Columna Edicions. La publicació de ‘La ploramorts’ coincidirà amb el rellançament progressiu de la sèrie completa en format butxaca, amb títols com ‘La princesa de gel’ o ‘Els crits del passat’. El llançament de la novel·la a Suècia va ser un dels més importants del 2025 i fa més d’un any que es manté a les llistes dels més venuts.
Läckberg va irrompre en el panorama literari suec el 2003 amb ‘La princesa de gel’, la novel·la que va inaugurar la seva ja emblemàtica sèrie. Aquest esperat dotzè lliurament arriba amb la tornada d’Erica Falck i Patrik Hedström, però també amb altres personatges que els lectors reconeixeran de novel·les anteriors, tot i que el llibre es pot llegir de forma independent.
A banda de la trama més pròpia de la novel·la negra, ‘La ploramorts’ aborda qüestions com la salut mental, la maternitat imperfecta, l’envelliment o la violència estructural. La novel·la incorpora, a més, un toc paranormal amb la figura de la ploramorts: una dona capaç de comunicar-se amb les ànimes; figura ancestral i recurrent en cultures de tot el món.
La trama posa el focus en la Sofie, l’Ellen i la Magdalena, que eren amigues inseparables. Tres adolescents amb un futur que semblava prometre’ls una felicitat sense fissures, fins que una nit la Sofie va desaparèixer sense deixar rastre i res va tornar a ser igual a Fjällbacka. Ara, una troballa inesperada pot fer reobrir un cas que semblava tancat per sempre.
Patrik Hedström i els seus companys de la comissaria de Tanumshede tenen poques pistes on agafar-se, però l’Erica Falck, que acaba de ser mare per quarta vegada, no pot resistir-se a investigar pel seu compte. Tot i que potser serà l’Aino, l’anciana ploramorts, dotada de l’inquietant do de comunicar-se amb les ànimes dels morts, l’única capaç de posar llum a les preguntes del passat que continuen projectant la seva ombra sobre el present.
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