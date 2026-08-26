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Mor als 80 anys Tim Curry, protagonista d'‘It’ i ‘The Rocky Horror Picture Show’

L'actor britànic va desenvolupar una carrera de més de cinc dècades

Tim Curry en una imatge d'arxiu

Tim Curry en una imatge d'arxiu / Peter Foley / Efe

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Los Ángeles

Tim Curry, llegendari actor de cinema i televisió i carismàtic protagonista d’It i The Rocky Horror Picture Show, ha mort als 80 anys, segons ha informat TMZ. Curry, una de les figures més reconeixibles del cinema, la televisió i el teatre britànics, va desenvolupar una carrera de més de cinc dècades marcada per la seva habilitat per encarnar tota mena de papers.

L’actor i comediant ha traspassat aquesta passada nit als 80 anys. Curry, que feia més d’una dècada que patia greus problemes de salut, va morir a la seva residència de Los Angeles.

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