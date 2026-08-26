FESTA MAJOR DE MANRESA
Xanques i equilibris en les dues propostes de circ de la Festa Major de Manresa
Els espectacles "Metamorphosi" i "Mira't" portaran el teatre a peu de carrer
Les xanques ocuparan el centre amb «Metamorphosi»
La companyia TodoZancos representarà l’espectacle itinerant "Metamorphosi", avui dijous a partir de les 18.30 h a la plaça Neus Català i Pallejà. Els intèrprets del grup barceloní sorprendran amb la seva proposta en un recorregut que anirà pel Passeig Pere III, la plaça Sant Domènec, el carrer del Born, la plana de l’Om, el carrer Nou i, de nou, la via arbrada. Les xanques són l’eix central d’un muntatge de teatre i circ contemporani amb el qual es planteja un escenari distòpic, però que remet a neguits ben actuals, en un món on tothom corre més depressa del que caldria per viure amb tranquil·litat. En l’espectacle, els humans són insectes i els insectes esdevenen màquines.
Els equilibris de la vida es reflecteixen a «Mira’t»
Els jardins del Casino seran l’escenari de l’espectacle "Mira’t", aquest dissabte a partir de les 19 h. La companyia Circ Pànic, que integren Jordi Panareda i Alexa Lecomte, proposa una reflexió lúdica sobre la fragilitat de la condició humana i la necessitat de ser tolerants amb nosaltres mateixos i saber prendre’s la vida amb humor i un punt d’ironia. L’artista es presenta davant del públic intentant cercar l’equilibri en una balança de grans dimensions on no sempre és fàcil maniobrar. Aquest joc de recerca dels límits d’un mateix és també un exercici compartit amb el públic, que assisteix com a espectador a la lluita i les emocions que protagonitza l’intèrpret.
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