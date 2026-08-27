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Festa Major de Manresa: Visites

Un dia per gaudir gratis del patrimoni

Els museus públics, el carrer del Balç i la Torre Lluvià franquejaran l’entrada a la ciutadania

El Museu del Barroc és un dels atractius culturals de la ciutat

El Museu del Barroc és un dels atractius culturals de la ciutat / ARXIU/JORDI BIEL

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Toni Mata i Riu

Toni Mata i Riu

Manresa

La Festa Major és una bona oportunitat per conèixer el patrimoni i els museus de la ciutat. El dilluns, hi haurà diversos equipaments que obriran portes de forma gratuïta: el Museu de l’Aigua i el Tèxtil, el Museu del Barroc, el Museu Petit -una mostra de peces i objectes del Museu de Manresa, que fa una dècada que està tancat- i el carrer del Balç, que obre de forma puntual.

Un altre espai patrimonial de la capital bagenca que obre les seves portes -amb reserva prèvia a manresaturisme.cat- és la Torre Lluvià, aquest diumenge de 10 del matí a 2 del migdia. Hi haurà guiatges a les 11, les 12 i les 13 h.

Divendres (18 h), el Centre d’Aigua de Can Font oferirà una visita guiada per conèixer l’antic mas de Can Font, la cisterna medieval i altres elements. Es podrà veure l’audiovisual Els sons de l’aigua. Cal inscriure’s a parcdelasequia.cat/agenda i el preu és de 4 euros.

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A més de poder accedir dilluns a les instal·lacions de manera lliure, el Museu de l’Aigua i el Tèxtil organitza un taller d’encordats per aquest dissabte a les 10 h. La intenció és ensenyar als participants les tècniques de treballar amb cordes i fibres, i cadascun d’ells crearà un revister. L’activitat està pensada per a persones adultes i té un preu de 15 euros (inclou el material). I diumenge (12 h), Màgia entre fils, amb el Màgic Pol. Les reserves s’han de fer al web parcdelasequia.cat/agenda.

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