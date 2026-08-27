El Giracirc estrena cap de setmana i puja per primer cop a la corda fluixa
El festival de Collsuspina torna aquest cap de setmana amb 13 espectacles, una fira d'artesania i dues propostes en gran format
Com a novetat, es podrà veure una actuació de funambulisme i una zona de restauració pròpia amb preus populars
Nova data, un espectacle work in progress, dues propostes en gran format, una sorpresa i una exclusiva: "el primer espectacle de funambulisme del Giracirc", assegura el director Xavier Vinuesa. Aquesta, juntament amb la tradicional fira d'artesania, enguany amb moltes propostes tèxtils i una buscada presència de dones, és la proposta de l'onzena edició del festival que arriba a Collsuspina aquest cap de setmana.
"Arribar als 10 anys va ser una gran fita, però ara la travessa continua", diu el director, d'una edició que "és un nou començament que ens ha de dur a la vintena". Un camí al qual entren per la porta gran. Per primer cop, el Giracirc ha programat dos espectacles de gran format: H de Cia. La Corcoles, que és també "el primer espectacle de funambulisme que portem al festival" (divendres, 19 h) i Tenet, amb les acrobàcies de Cia. Eunoia Kolektiva (dissabte, 19.30 h). "Es va presentar a FiraTàrrega i quan el vam veure vam tenir clar que l'havíem de portar costés el que costés", continua. I, enguany, gràcies al suport de la Generalitat, "que és el primer cop que rebem" i que ha suposat un augment en el pressupost, ha estat possible.
Una edició plena de novetats
"Hem canviat les dates del festival per atraure més públic", explica Vinuesa. Habitualment celebrat el tercer cap de setmana d'agost, el Giracirc ha decidit "per evitar coincidir amb el dia 15, festiu", passar la programació a l'últim cap de setmana d'agost. "Esperem que vinguin uns 5.000 assistents", continua.
Aquesta, però, no és l'única sorpresa d'enguany. "Tenim una estrena", afirma Vinuesa. Es tracta de l'espectacle 1m2 de Cia. Plou Poc que durà a l'escenari trapezi i teatre (dissabte, 17.30 h). També inèdita serà la segona proposta del festival, Desorientat de Cia. Guga, un work in progress de clown i slapstick que, tot i que encara no està acabat, es veurà per primer cop a Collsuspina (divendres, 18 h). Com també es veurà abans de la seva estrena oficial a Tàrrega el Securitas service de Cia. Trasla2 (divendres, 21.30 h), una sàtira política "molt arriscada", apunta el director, "que critica el feixisme contemporani com el de Vox o Orriols", continua Vinuesa, i que s'emmarca en la filosofia de "pedagogia del circ" del festival: "el circ és sempre familiar i aquest espectacle, també. Quan els nens riguin, però no acabin d'entendre el missatge, preguntaran als pares i ells tindran la responsabilitat d'explicar-los la política actual".
"La cultura molt sovint és política", afirma Vinuesa que creu que el festival "és un altaveu per denunciar" allò que és injust. Per aquest motiu, la Fira d'artesania potencia la presència de dones, entre les quals la manresana L'emplomallada, "que sovint no tenen la representació suficient". Igualment, el Local Social es convertrà en el Cafè crític (dissabte, 16 h), una iniciativa de LSC.Circ que posarà en relleu la poca oferta artística existent per a la comunitat sorda amb un una càpsula en aquesta llengua "que en demostrarà la marginalitat". Una proposta de denúncia com el boicot a Israel del Giracirc, especialment a la zona de restauració que oferirà una fideuada popular (divendres, 14.15 h) "sense Coca-Cola ni fanta ni cap producte vinculat al genocidi palestí".
D.O. Collsuspina
Tot i les novetats, al Giracirc també repeteixen alguns dels artistes. Un exemple és La Churry, "indivisible del festival i molt estimada pel públic" i que porta el seu nou espectacle Brota! (dissabte, 11.35 h). També divendres, Cia. Circ Vermut arribaran a Collsuspina per 3r any amb el seu darrer espectacle multidisciplinari La paradeta (divendres, 19.45) i dissabte, "després de set anys", tornarà la bicicleta acrobàtica d'Yldor Llach amb L'Y, ànsia per volar (18.15 h). "Som un festival petit i és important tenir artistes residents", assegura Vinuesa.
Però el Giracirc no és només un festival de circ sinó un festival de i per Collsuspina. "Tanquem el poble, queda blindat", diu, "la comunitat s'implica molt i hi ha una gran sensació de seguretat que permet que els nens corrin pels carrers sense por". Aquest factor és molt rellevant pels organitzadors que ja han fidelitzat la mostra d'alumnes de l'escoleta GiraCirc (divendres, 17 h) i el Cabaret d'escoles (dissabte, 10.30 h), "per donar a conèixer les promeses en la disciplina".
Clown, malabars, circ, acrobàcies i cabaret. Un festival multidisciplinari -com l'espectacle Dúo sacanagem de Cia. Suricata Circus (dissabte, 13 h)- i per a tots els públics que, gràcies als més de 50 voluntaris fa possible no només un cap de setmana de circ sinó propostes populars com la Batucada de bon dia (dissabte, 10 h), un vermut (dissabte, 13.50 h), un taller de malabars (dissabte, 15 h), dues propostes musicals ("La noche quilombera", dissabte a les 22.30 h, i la Pd Figa-fina, dissabte, a partir de les 00 h) i una sorpresa final.
Amb la majoria de les propostes gratuïtes i un preu màxim d'onze euros per 13 espectacles, el Giracirc "és el millor festival al qual pots anar aquest cap de setmana en família", assegura Joan Castillo, per acabar l'estiu fent circ.
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