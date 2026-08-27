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L’art i la literatura es troben a la nova exposició del Casino

Avui a les vuit del vespre s'ha inaugurat a la sala gran la mostra «L’escriptura en el relat artístic» que es podrà veure fins el 25 d'octubre

Públic visitant l'exposició, avui a la sala gran del Casino

Públic visitant l'exposició, avui a la sala gran del Casino / Oscar Bayona

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Mar Peñarroja Paz

Mar Peñarroja Paz

Manresa

7 dones i un exercici de revisió de les estructures hegemòniques. Alicia Kopf, Almudena Llobera, Anna Dot, Marla Jacarilla, Laura Torres Bauzà, Rita Puig-Serra i Irene Solà són les set «veus destacades de la creació contemporània», com les ha definit la regidora de cultura i llengua Tània Infante, que s’exposen a L’escriptura en el relat artístic, des d'avui a les 20 h i fins el 25 d’octubre a la Sala Gran del Casino de Manresa. A l’acte de presentació, amb força públic, hi ha intervingut tant la regidora i l’alcalde Manresa, Marc Aloy, com Mercè Alsina, comissària de l’exposició, i Anna Maluquer, directora de la Fundació Palau de Caldes d’Estrac, entitat organitzadora juntament amb el Departament de Cultura de la Generalitat.

Públic interactuant amb les obres avui a la inauguració

Públic interactuant amb les obres avui a la inauguració / Oscar Bayona

«Les artistes em seduien, i la Fundació Palau em va donar els mitjans per donar-los-hi un fil conductor», ha dit la comissària. L’exposició, que sorpèn amb un trencagel com a punt de partida i acaba buscant la interacció amb un programa que combina els versos dels visitants, «vol posar en qüestió la nostra època». Part d’un projecte itinerant, la mostra es va inaugurar a Tarragona i, després de passar per Martorell, arriba a Manresa per «alliberar la mirada i arriscar-se». Almenys, fins a l’octubre.

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