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Laura Gost, Ada Castells, Ramon Erra, Albert Om i Martí Gironell, les novetats de la tardor literària en català
Es reeditarà el primer poemari d'Irene Solà i sortirà la "Història de les dones" de Montserrat Duch en el darrer trimestre de l'any
EFE
Laura Gost, Ada Castells, Ramon Erra, Ramon Mas, Albert Om, Martí Gironell, Ramon Solsona, Eva Comas-Arnal, Marta Marín-Dòmine, Maria Climent, Andreu Carranza, Edgar Cantero o Carles Rebassa són alguns dels autors que publicaran obra nova en la temporada de tardor en català.
En els pròxims tres mesos, arribaran, així mateix, a les llibreries els nous poemaris de Miriam Cano, 'Eulesis', i 'Dietari del puma', de Susanna Rafart, ambdues a La Breu; 'La possibilitat', d'Andreu Gomila (Proa), 'Schubert va morir de sífilis' (Edicions 62), d'Eduard Olesti; 'Plena de dons', (Proa), d'Anna Gual; la 'Poesia completa' (Edicions 1984), de Segimon Serrallonga, i ja al novembre, l'antologia 'Poesia 1957' (Edicions 62), de Josep Carner.
A més, crida l'atenció la reedició de 'Bèstia' (Anagrama), el dia 2 de setembre, debut literari d'Irene Solà i poemari amb el qual va guanyar el 2012 el premi Amadeu Oller, amb el qual "anticipa" l'imaginari de la seva narrativa.
Com és habitual en la temporada de tardor, hi haurà reedicions d'obres de Josep Pla, en aquesta ocasió, al novembre, 'Un infart de miocardi' (Columna); l''Obra completa 1 i 2 de Màrius Torres (Edicions 62); les 'Calaveres atònites' (Club Editor), de Jesús Moncada, i a l'octubre es presentarà la monumental 'Història de les dones' (Edicions 62), sota la direcció de la catedràtica d'Història Contemporània de la Universitat Rovira i Virgili Montserrat Duch.
Setembre
Entre els més puntuals en l'arrencada de la temporada, a finals del mes d'agost, es troben Ester Invernon i la seva novel·la 'Després de tu' (La Campana) i 'Teoria de gèneres', de Josep Girós, de Segona Perifèria.
Ja a principis de setembre, a uns dies de la Setmana del Llibre en Català, destaca la publicació de la novel·la 'El preu de néixer' (Proa), de la mallorquina Laura Gost, una distopia, amb traduccions previstes a diversos idiomes i els drets audiovisuals venuts, que transcorre en una societat en què cap nen pot néixer si una altra persona no mor al seu lloc.
Ada Castells donarà a conèixer el mateix dia, el 9 de setembre, una altra distopia, 'L'antropòloga' (Edicions 62), amb un món governat per les màquines, mentre que Ramon Erra publicarà, a Comanegra, 'El camí a l'esquena'; Ramon Mas, a l'Altra Editorial, signarà 'Sempre és massa tard' i el periodista Albert Om, a punt de fer els seixanta, es preguntarà en el seu nou llibre, 'Què dirà la gent?' (Univers).
El guionista Eduard Sola, conegut per la pel·lícula 'Casa en flames', debutarà en la narrativa amb 'El niu' (La Campana), mentre que el mallorquí Pere Antoni Pons presentarà 'Les conseqüències' (Proa); un altre mallorquí, Joan Miquel Oliver, serà l'autor de l'autoretrat 'La vida no són matemàtiques' (La Magrana), i Oriol Canals del thriller, 'El cinquè cor' (Rosa dels vents).
Altres títols als prestatges seran els relats de 'Short', de Lluis Llort, en crims.cat; 'Sorra' (La Magrana), de Cristina Genebat; 'Buidar la casa' (Columna), de Care Santos, així com els contes inèdits del traspassat Jordi Cussà, 'Actuació de gala' (Comanegra), i la biografia de Maria Barbal 'Paraules per al silenci' (Columna), de Carme Arenas.
Octubre
Martí Gironell torna a l'octubre amb la seva nova novel·la històrica, 'Malaveïna' (Columna), sobre una dona, temuda com a bruixa i buscada com a curandera, que viu als marges del món, a l'ombra del castell de Peralada.
Per la seva banda, Ramon Solsona abordarà a 'Marques que marquen' (Pòrtic) diferents històries "curioses" d'un centenar de marques comercials d'ahir i avui i Eva Comas-Arnal torna a convertir Mercè Rodoreda en protagonista del seu nou títol, 'Nit blava a Ginebra' (Proa).
Els lectors podran transitar per les pàgines del dietari 'Una dona que passa' (Club Editor), de Marta Marín-Dòmine, entre el setembre del 2023 i el setembre del 2024, així com descobrir la tercera novel·la de Maria Climent, 'Punt de no retorn', una història sobre segones oportunitats passats els quaranta anys, i endinsar-se per 'Borumballes' (Periscopi), de la valenciana Purificació Mascarell.
A partir del 14 d'octubre, l'escriptor Andreu Carranza demostrarà que és capaç d'allunyar-se de la seva escriptura habitual per entrar en les "profunditats" del desert a 'En una gota l'oceà', premi Pin i Soler 2026, i Edgar Cantero tornarà amb un nou volum de la sèrie del Cegador de Verri, 'Canyadro' (Empúries), un thriller amb humor i hoquei patins en un poble de la Catalunya postprocés.
'Per Barcelona' (Destí), testimoni pòstum del cronista Lluís Permanyer, és una altra de les novetats literàries de tardor, igual que l'assaig de Carles Rebassa, últim premi Sant Jordi, sobre Blai Bonet, que publicarà Eumo, al voltant de la relació entre la vida i l'obra de l'escriptor mallorquí.
Novembre
Poques setmanes abans del Nadal, es publicarà 'Cuina l'hivern' (Columna), d'Ada Parellada, així com 'Cuina de Nadal' (Rosa dels vents), de Laia Freixenet.
L'escriptor i periodista Joan Safont presentarà la biografia 'Amadeu Hurtado, l'eminència grisa' (Pòrtic), sobre aquest advocat i polític del primer terç del segle XX, mentre que a la Segona Perifèria preparen dos títols de no-ficció, 'Les segrestadores', d'Odei A.-Etxearte, i 'Elogi a la tarima', de l'editor Ignasi Moreta.
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