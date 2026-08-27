Nou obres d’art entre el Suanya i el nou polígon
Del 28 al 30 d’agost torna el festival Microscopies amb una activitat infantil com a novetat i una escultura permanent de Rufino Mesa
Nou instal·lacions d’art efímer, un concert, una actuació de dansa i, com a novetat, una activitat per a públic familiar. Aquesta és la proposta que la 7a edició del festival Microscopies porta a l’entrada del camí vell de Rajadell i al Pla de la Mina. Com cada any, s’ha escollit una escultura permanent que presideix el festival que, en aquest cas, és «Aigua» de Rufino Mesa.
Les actuacions aniran a càrrec de Mediterràniam i Laura Marsal i Marçal Ayats
El recorregut s’inicia amb l’obra «Palimpsest. Segona vida» de la manresana Anna Crespo que representa els moviments de terra quan aquesta és sotmesa a la urbanització. El «Veig-Vaig» de la Núria Valsells agafa el relleu amb una intervenció en un pal elèctric sense fils. Ben a prop de l’escultura hi haurà la tercera instal·lació: «De l’arrel al cim», una obra dels artistes de L’art de viure d’Ampans amb la col·laboració artística d’Oduber. Abans de creuar l’Eix, Edgar Massegú farà una crítica a la urbanització amb «És inútil el paisatge».
I, «creuant aquesta gran ferida que separa Sant Joan de Manresa», diu Oduber, l’Eduard Baulida col·locarà contraforts naturals a una caseta. En aquest punt, el camí es bifurca i l’itinerari continua o bé amb els grafitis i paraules de «Possibles» de María Giró, o bé amb l’obra de Marco Rainieri, que inclou l’activitat familiar «La muntanya té olor d’estiu» (dissabte, 11 h). «Mutatis Mutandis» de la Mònica Alonso i «Memòria de la Matèria» de la Mercè Iglesias i són les darreres instal·lacions. La primera, acompanyada del concert «El jardí dels sentits» dels manresans Albert Galbany, Joan Miró i Mario Ersinger de Mediterràniam (diumenge, 19.30 h); la segon de «La muntanya dels sentits» de Laura Marsal i Marçal Ayats (dissabte, 19.30 h i 20.30 h).
En total, nou instal·lacions efímeres i una escultura permanent que s’erigeixen en un nexe entre la natura i el que serà el nou polígon industrial.
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