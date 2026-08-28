CINEMA
Arquitectura i cinema, en una vetllada al Museu del Barroc
El 17 de setembre es projectarà la pel·lícula "El manantial" en una vetllada d'accés gratuït que conduirà el cineasta Gerard Quinto
La projecció de la pel·lícula "El manantial", amb Gary Cooper i Patricia Neal, centrarà la primera edició d'"Arquinema: Cinema a la fresca", una iniciativa de la Demarcació de les Comarques Centrals del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya que se celebrarà el dijous 17 de setembre al claustre del Museu del Barroc de Catalunya a partir de les 19.30 h.
"El manantial" és una pel·lícula de King Vidor que explica la història d'Howard Roark (Gary Cooper), un arquitecte d'avantguarda que inicia una lluita contra les convencions amb el suport de Dominique Francon (Patricia Neal), una periodista del diari The Banner, de Nova York, que també està a favor de la lliure expressió de l'individu.
El cineasta Gerard Quinto ha escollit aquesta cinta -basada en la novel·la d'Ayn Rand- per debatre amb el públic sobre la creació arquitectònica, el talent i les relacions entre l'art i la societat. Quinto és un director de cinema i divulgador del setè art que va obtenir el Premi Especial del Públic en la gala dels Premis Gaudí del 2019. Després de la projecció, conduirà el col·loqui amb els assistents.
L'activitat és d'accés lliure i gratuït, però al fer una reserva prèvia a la pàgina web del col·legi. Amb la voluntat que el claustre sigui un espai cinematogràfic a l'aire lliure, hi haurà servei de bar i es vendran crispetes.
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