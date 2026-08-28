Festa Major de Manresa
L'orquestra de l'Alternativa fa el ple a la Puigmercadal
Juntament amb dj. Noah, l’agrupació va tenir una gran rebuda la primera nit gran a la plaça
La programació musical continua avui al vespre, amb Llengua Morta, Ezezez i Periferia
L'Orquestra de l'Alternativa va protagonitzar ahir el primer concert de la 35a edició de la FMA a la plaça Puigmercadal. Fins ahir, la festa popular i alternativa de la Festa Major de Manresa s'havia viscut a la Terrasseta (plaça de la Música); l'actuació dels 14 músics que van pujar a l'escenari n'inaugurava, enguany, la programació a la disputada plaça Puigmercadal.
Com Mak & Sak i la Xana, tothom tenia ganes de festa i el tret de sortida el va donar una versió de la mítica Festa Major de la Trinca. I no va ser l'únic clàssic. L'Estaca de Lluís Llach, una versionada Saturday Night o - potser no per a tothom, però sí per a la gran majoria dels assistents - Super Fashion de Macedònia i Qui s'enganxa a la rodanxa de Super3, banda sonora de primera hora del matí al Sielu. El poble, a l'estil de Vic Berga, exigia Karaoke i, a l'uníson, es va cridar que "No hi ha Manresa sense l'Alternativa".
La reivindicació tampoc no va faltar-hi i, més enllà de referències al veïnat de Can Jorba i el partit d'Aliança Catalana, l'orquestra va interpretar alguns dels himnes que sonen Kualkier dia a l'Alternativa, com ara Tobogans de Zoo, Jilgueros de La Raíz, Camals Mullats de La gossa sorda o la fuga de la presó d'Iñaki Pikabea y Joseba Sarrionandia a Sarri sarri de Kortatu.
El toc local el va portar Quan et sentis de marbre de Gossos, que tothom va cantar a ple pulmó. I no van ser els únics manresans protagonistes de la vetllada. L'Eric Mena, el grup Only Pirats i Nil Navarro, del grup Declivi tambe va pujar a l'escenari. L'hora i mitja de baix, guitarres, bateria, percussió, piano, trompetes, saxo, gralla, flauta, trombó i veus va acabar amb un agraïment a la Punkxada, fent pujar a totes les persones que organitzen la FMA. La nit la va tancar la manresana dj. Noah (Noah Pradas), que va punxar fins a la 1.30 de la matinada, a l'espera de continuar amb els concerts de Llengua Morta, Ezezez i Periferia avui (22 h), a la mateixa plaça.
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