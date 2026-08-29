La ‘rentrée’ musical
Els concerts més potents de la tardor: The Weekend a Oques Grasses i d’Aitana a The Strokes
La nova temporada arrenca amb l’Anella Olímpica erigida de nou en epicentre dels macroconcerts, entre els quals destaca una abundant presència de figures de l’escena espanyola, com La Oreja de Van Gogh, Amaia, Valeria Castro, Jorge Drexler i Vetusta Morla
Jordi Bianciotto
Els escenaris de l’Anella, l’Estadi Olímpic i el Palau Sant Jordi protagonitzen una ‘rentrée’ en la qual figuren diversos reclams internacionals de pes, així com nombrosos exponents de l’escena pop autòctona. Els últims festivals de la temporada (amb el Festival B, al Fòrum, en primer pla) i la programació de sales se sumen a la copiosa oferta que ve.
Estadi Olímpic: de la tornada de The Weeknd a l’adeu d’Oques Grasses
Després d’acollir El Último de la Fila, Bad Bunny i Don Omar, l’Estadi completa la temporada amb tres visitants més d’alt octanatge. The Weeknd (1 de setembre) torna amb la nova fase del seu ‘After hourse til dawn tour’, que ja va passar pel mateix escenari el 2023. Novetats: canvis en el repertori, després de publicar, l’any passat, el disc-tancament de trilogia ‘Hurry up tomorrow’, i elements escenogràfics com l’estructura daurada de 12 metres creada per l’il·lustrador Hajime Sorayama, incidint en la projecció d’un futur apocalíptic.
El k-pop, que es va estrenar l’any passat a l’Estadi amb Blackpink, torna (el 12 de setembre) ara en un format de festival, el Music Bank, cita que cada any s’allotja en una o dues ciutats del globus. Barcelona és aquesta vegada l’escollida i l’Estadi acollirà un carrusel de vuit bandes, entre les quals destaquen les masculines Cortis, Ateez i Enhypen, així com la femenina Nmixx. I tancant la parcel·la ‘stadium pop’, una estrella que no ve de l’altre extrem del mapamundi, sinó d’Osona, Oques Grasses, amb aquestsquatre concerts de rècord (en empat amb els que Coldplay va oferir el 2023), presentats com els últims de la història del grup.
‘Star system’ espanyol: Aitana i La Oreja de Van Gogh per quadruplicat
Poc més d’un any després de passar per l’Estadi, Aitana s’assenta ara al Palau Sant Jordi, en el qual actuarà quatre nits (4, 5, 7 i 8 de setembre). Nou xou i més presència dels temes del seu últim àlbum, ‘Cuarto azul’, del qual aquest estiu ha sortit propulsat l’èxit ‘Superestrella’, tema fetitxe de la selecció espanyola de futbol en el Mundial. No serà l’únic pòquer de ‘sant jordis’: allà hi ha La Oreja de Van Gogh (6, 7, 26 i 27 de novembre), amb la gira de retrobament amb la cantant original, Amaia Montero (i d’espantada del guitarrista, Pablo Benegas).
El Palau Sant Jordi es convertirà aquesta tardor en un focus de l’‘star-system’ del pop espanyol, incloent nombrosos concerts d’artistes que acudeixen a aquest local per primera vegada. Alguns, noms relativament tendres que han tingut èxit popular, com Valeria Castro (30 d’octubre), Carolina Durante (18 de novembre), Amaia (20 de desembre) i Galván Real (29 de novembre), i d’altres, veterans que veuen créixer els seus dominis, cas de Jorge Drexler (31 d’octubre), Camela (13 de novembre) i Amaral (18 de desembre). I les tornades: Vetusta Morla (2 d’octubre), Hombres G (3), Trueno (13), Dani Martín (23 i 24), Melendi (1 i 2 de novembre) i Antonio Orozco (22 de desembre). Al Sant Jordi Club, el comiat de La Fúmiga (16, 17 i 18 d’octubre), així com Serko (29 i 30 d’octubre) i OBK (30 de desembre).
Festivals: el pop «de demà» al Fòrum i l’estrena de Cosquín Rock
L’última mostra musical de la temporada al Fòrum és el Festival B, que avança dates (del 17 al 19 de setembre) i brinda una 12a edició fidel a la seva vocació de reflectir les modernes tendències de l’escena autòctona, entre el pop i la música urbana. «La música del demà», anuncia en la seva declaració d’intencions. Dalt del cartell, noms com Guitarricadelafuente, Rusowsky, Yung Beef, La Plazuela, Mushka, Maria Arnal i Biznaga.
Pel que fa a festivals, cal parlar dels que tindran lloc al Poble Espanyol, començant pel debutant Cosquín Rock (2 i 3 de setembre), una marca argentina molt assentada al país austral. Ofereix una programació amb noms com la mexicana Julieta Venegas, els argentins Estelares i els espanyols Siloé i Hinds. Al mateix recinte, noves edicions del Rock the Sun Festival (rock dur amb reclams com Michael Monroe i Faster Pussycat) i Be Prog My Friend (rock progressiu, cartell encapçalat per The Ocean i Soen).
Pop-rock internacional: de l’‘stone’ Ron Wood a The Strokes
Una altra visita sonada serà la de The Strokes, únic concert a Espanya de la gira ‘Reality awaits’ i tornada a una sala després de recalar dues vegades al Primavera Sound (2015 i 2022). Serà el 20 d’octubre al Palau Sard Jordi, escenari en el qual els novaiorqueses actuaran per primera vegada. També allà recalaran Niall Horan, excomponent de One Direction (25 d’octubre) i Bryan Adams (14 de novembre). El Sant Jordi Club acollirà Placebo (3 d’octubre), Deep Purple (19), Fontaines D. C. (24) Simple Plan (26), Joe Bonamassa (7 de novembre) i Amon Amarth (13 de novembre).
L’escena pop-rock internacional reserva una agenda intensa amb propostes tan singulars com l’aliança de Sigur Rós amb l’Orquestra Simfònica del Vallès (Auditori del Fòrum, 11 de setembre), el debut a la ciutat, com a artista en solitari, de l’‘stone’ Ron Wood (Razzmatazz, 12) o la tornada d’Evanescence després de 20 anys d’absència (Olímpic Arena, Badalona, 1 d’octubre). Abundant i variada activitat al circuit de sales. A Razzmatazz, Mac DeMarco (16 i 17 de setembre), Broken Social Scene (22), Transvision Vamp (25), The Damned (26), Teenage Fanclub (17 d’octubre) i Michael Schenker (5 de novembre). A Apolo, Mercury Rev (5 d’octubre), Sananda Maitreya (ex Terence Trent d’Arby, 27) i Arlo Parks (13 de novembre). Destroyer es presentarà a Upload (20 de setembre); Vanessa Paradis, a Apolo (8 d’octubre); Ryan Adams, al Palau (13 d’octubre) i Joe Jackson, a Paral·lel 62 (23 d’octubre).
Pop llatí: Morat, Ca7riel & Paco Amoroso i la tornada de Pitbull
I en el flanc pop llatí, tornada en gran del grup colombià Morat, aquesta vegada amb dues nits al Palau Sant Jordi (16 i 17 d’octubre), dins de la gira de l’àlbum ‘Ya es mañana’, llançat l’any passat. També al local olímpic, reaparició d’un clàssic urbà de Miami, Pitbull, després de 14 anys d’absència a Barcelona (4 de novembre). El cantant i raper nord-americà d’origen cubà ve amb la gira ‘I’m back’, en vigílies de l’edició (el 9 d’octubre) d’un nou àlbum, ‘Pitcoin’.
El Sant Jordi serà també l’escenari del supersònic ascens de Ca7riel & Paco Amoroso a la primera divisió comercial. El duo de Buenos Aires desplegarà (el 10 de setembre) la seva heterodoxa «música degenerada», sense gènere precís, nodrida tant de trap com de pop, funk i hip-hop, amb humor i energia escènica. Gira del seu segon àlbum, ‘Free spirits’. I al Sant Jordi Club, dues atraccions argentines més, el també duo Miranda! (12 de novembre) i l’honorable batedora tropicalista-punk de Los Fabulosos Cadillacs (27).
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