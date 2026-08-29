El GiraCirc de Collsuspina, un equilibri entre la plasticitat i l'humor amb bona assistència de públic
La jornada gran del festival té lloc avui, dissabte, amb espectacles tot el dia i fira d'artesans
Regió7
L’arrancada de l’onzena edició del GiraCirc de Collsuspina, segueix el camí de l’èxit d’anteriors edicions, tant per la qualitat dels espectacles de carrer com pel creixent interès del públic familiar. Nivells bons d'assistència en els primers espectacles.
La tarda del divendres va començar amb l’estrena de l’espectacle “Desorientat”, de la Cia Guga que va fer petar de riure al públic assistent, amb la delirant història d’un venedor d’assegurances. El seu dia a dia és l’estrès i el caos que generen escenes d’humor pel seu enginy i l’absurd de les decisions que pren. L’èpica del show es basa en la recuperació d’un document que se li ha quedat enganxat dalt d’un fanal. A continuació van seguir dues funcions de pagament, per 5 euros, a l’escenari del Monocicle.
La Cia La Corcoles, amb “H” va omplir de poesia un espectacle de funambulisme, amb un passeig d’alçada que vessava elegància, equilibris impossibles de risc i dificultat. L’element essencial del número és la comunió de l’artista amb el seu “balancier”, que fan una dansa que t’atrapa la mirada acompanyada d’una acurada banda.
L’esbojarrada proposta de la Cia Circ Vermut, va tancar el vespreig, amb “La Paradeta”, on van tornar els riures sense parar tant si es tractava de preparar un vermut, ballar la baldufa, jocs d’equilibri, malabarisme o perxa xinesa.
La jornada va culminar amb “Securitas Service”, de la Cia Trasla2”, al teatre del local social, a 3 euros l’entrada. El xou explica el retorn del Paco (probablement un dictador caducat) i les peripècies de dos agents de seguretat que han de vetllar perquè tot vagi bé i tingui la solemnitat i el ressò internacional que reclama l’esdeveniment, amb interacció del públic i rialles a dojo.
Collsuspina viu avui, dissabte, la jornada gran de l’onzena edició del GiraCirc, un festival que torna a convertir els carrers i les places del municipi en un gran escenari de circ, humor i arts de carrer.
La jornada començava a les 10 del matí, amb la Batucada de Bon Dia i l’inici de la fira d’artesanes. Entre les actuacions de dissabte hi ha el Cabaret d’Escoles. Talents Emergents, Brota!, de la Cia. La Hurry iDuo Sacanagem, de Suricata Circus. La jornada també inclou vermut, activitats familiars i més espectacles repartits pels diferents espais del festival.
Un dels noms destacats de la jornada és Yldor Llach, que presentarà L’Y – Ànsia per volar, una proposta poètica i visual que combina bicicleta, circ i imaginació. El programa també compta amb Cia. GUGA, Trasla2 i altres artistes i companyies.
Amb una proposta que aposta per apropar el circ de qualitat a un entorn rural, el GiraCirc torna a demostrar que Collsuspina pot convertir-se, durant un cap de setmana, en la capital del circ de la Catalunya Central.
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