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DANSA

Jordi Gros dirigeix el Tradidansa de la Festa Major i passa el relleu de la direcció de l'Esbart Manresà a Clara Puig i Sonia Serra

El principal responsable del grup va viure la seva darrera actuació a la plaça Major i dansaires actuals i d'altres èpoques li van dedicar el "Ball d'homenatge"

L'Esbart Manresà va oferir un any més una selecció de balls tradicionals al Tradidansa

L'Esbart Manresà va oferir un any més una selecció de balls tradicionals al Tradidansa / JORDI BIEL

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Toni Mata i Riu

Toni Mata i Riu

Manresa

Emotiva celebració del Tradidansa de l'Esbart Manresà de l'Agrupació Cultural del Bages a la Festa Major. El grup va tornar a pujar aquest divendres a la nit a l'escenari de la plaça Major i surava en l'ambient el neguit joiós i nostàlgic de les grans ocasions. Jordi Gros Santasusana va tancar una reeixida etapa d'onze anys en la direcció del grup i va passar el relleu a les primeres dones que assumiran la responsabilitat de conduir l'esbart en els més de cent anys d'història de l'entitat, Sònia Serra Vila i Clara Puig i Mas.

"El Jordi Gros és una persona molt especial per l'Esbart i l'Agrupació", van poder escoltar els espectadors que van acudir en un bon nombre a la cita amb la dansa tradicional. Des de la megafonia, els responsables de l'entitat van continuar explicant que "el 2015 va assumir la direcció i, durant aquests anys ens ha deixat molt més que espectacles, ens ha deixat una manera d'entendre la dansa, de viure-la i compartir-la".

Després de substituir Joan Manel Miquel, l'Esbart Manresà va continuar essent un referent de la dansa a Catalunya. Espectacles com "Totes", "Vincles", "Jardins d'Euterpe", "Rapte" i "Mil primaveres", aquest darrer guardonat amb el Premi Delfí Colomé, han exhibit l'excel·lent salut del col·lectiu. Aquest divendres, després de l'espectacle, van aparèixer dotze exdansaires davant de l'escenari i, juntament amb els balladors que hi havia sobre la fusta, van representar el "Ball d'homenatge".

"Les persones que hem treballat amb el Jordi ens unim en un mateix gest d'agraïment i respecte", es va emetre per megafonia abans de l'actuació final. "Gràcies pel que ens has ensenyat i el que has aportat a l'esbart, gràcies per fer créixer la nostra dansa catalana", va concloure el parlament. Jordi Gros va rebre un ram visiblement emocionat.

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A partir d'ara, Clara Puig Mas i Sònia Serra Vila entomen la direcció, amb el valor afegit de ser les primeres dones de la història de l'entitat fundada el 1909 en assumir aquest càrrec. L'Esbart Manresà, que va rebre la Creu de Sant Jordi en l'any del centenari, inicia una nova etapa amb dues integrants del Cos de Dansa al capdavant.

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Jordi Gros dirigeix el Tradidansa de la Festa Major i passa el relleu de la direcció de l'Esbart Manresà a Clara Puig i Sonia Serra

Jordi Gros dirigeix el Tradidansa de la Festa Major i passa el relleu de la direcció de l'Esbart Manresà a Clara Puig i Sonia Serra

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