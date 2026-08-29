MEMÒRIA HISTÒRICA / CINEMA
Memoria.cat ofereix de manera gratuïta els curtmetratges antics de la "Manresa Desconeguda de cine"
L'Associació Memòria i Història anuncia que farà un nou passi després que l'auditori de l'Espai Plana de l'Om s'omplís dijous dues vegades i molta gent no pogués entrar
Les dues projeccions de la "Manresa Desconeguda de cine" van ser un èxit de públic, però molta gent es va quedar fora tot i fer cua. Malgrat això, però, ningú es quedarà sense veure les filmacions sobre Manresa d'entre 1911 i 1974 que s'hi van projectar. L'Associació Memòria i Història de Manresa ha penjat tot aquest material al seu portal memoria.cat -https://www.memoria.cat/curtmetratges-manresa-desconeguda-de-cine/- i es pot visionar de manera lliure i gratuïta; a més, l'entitat ha refermat que està preparant una nova sessió i en les pròximes setmanes n'anunciarà la data.
Aprofitant l'èxit que tenen any rere any les visites a la Manresa Desconeguda, una activitat ja clàssica de la Festa Major que aquest any es va centrar en obrir les portes del convent de les Caputxines a la ciutadania i en un muntar una passejada per l'exterior de la Fàbrica dels Panyos en el 200 aniversari de la fàbrica de riu més antiga que es conserva a Europa, l'Associació Memòria i Història va convocar una projecció de curtmetratges i fragments de films que mostren la ciutat de Manresa i activitats que s'hi van fer en dècades passades, en un arc cronològic que va del 1911 -les imatges en moviment de la ciutat més antigues que ens han arribat- fins al 1974.
Preveient una assistència massiva, va programar una segona funció, que també es va omplir. El problema de deixar gent al carrer va ser propiciat pel fet que no es va poder activar el sistema de reserva prèvia d'entrades a la web del Kursaal, una incidència que s'esmenarà amb motiu d'aquesta tercera sessió per a la qual encara no hi ha data.
Els curtmetratges que es van emetre són:
- Benedicció d’una ambulància de la Creu Roja de Manresa (23/5/1974)
- Segona visita del general Franco a Manresa (1/7/1966)
- Celebració dels 50 anys de la Creu Roja Manresa (22/5/1949)
- Publicitat dels “Espectacles Virolet” del Casal Regionalista del Bages i un passeig de Pere III ple de gent (abril del 1935)
- Panoràmica del Passeig de Pere III de Manresa des del Kursaal i les obres de construcció del teatre (1927)
- Imatges del paisatge urbà de Manresa anterior a l’any 1922
- Visita a Manresa del capità general de Catalunya, Valeriano Weiler, imatges de la plaça de Sant Ignasi i festival contra la tuberculosi (16/6/1912)
- Actuació de l’Agrupació de la Dansa en el Festival contra la tuberculosi (16/6/1912)
- Inauguració dels estudis cinematogràfics Cabot, a la zona d’Horta-Guinardó (1914)
- El film més antic que es conserva de Manresa, que porta per títol "Manresa, a spanish town" (1911 o anterior)
Els curtmetratges procedeixen del fons Padró Vall, Joan Padró Majem, Fernando Pujol Oliva i la Creu Roja del Bages.
En sumar aquestes cintes al seu extens fons, el portal de memòria històrica enriqueix l'oferta perquè ha penjat íntegrament algunes de les filmacions de les quals només se'n va projectar un fragment. Així mateix, a memoria.cat també s'hi poden veure dues peces més que no es van emetre dijous passat a la Plana de l'Om: un de la secció de gimnàstica rítmica de l'Orfeó Manresà en el Festival contra la tuberculosi (16/6/1912) i un altre de 24 segons de la Casa Padró Riera.
Com en les projeccions públiques, també s'incorpora el metratge sobre els Magatzems Jorba de Barcelona que s'estrenarà a l'octubre i un documental sobre la feina dels vint anys de l'Associació Memòria i Història de Manresa.
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