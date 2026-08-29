El pianista i actor Dídac Flores triomfa amb un espectacle propi de musicals i jazz a Platja d'Aro
L’estrena de la producció pròpia del festival dirigida pel músic de Cardona va captivar el públic que aprofitava el darrer cap de setmana d'agost en una de les poblacions més turístiques de la costa catalana
Regió7
Amb l’estrena de l’espectacle "Broadway Jazz Clàssics", del cardoní Dídac Flores, el festival Nits de Jazz de Platja d’Aro tanca la seva 29a edició “consolidant-se com una cita imprescindible de l’estiu a la Costa Brava”, segons el seu director artístic, Kike Colmenar.
"Brodway Jazz Clàssics" és un viatge musical a la Nova York més jazzística de principis del segle XX, amb l’elegància de Gershwin i Cole Porter com a punt de partida. L’espectacle, que va captivar a un gran nombre d’espectadors que es van congregar a la Platja Gran de Platja d’Aro, va revisitar alguns dels grans estàndards del jazz i va retre homenatge a melodies icòniques del teatre musical, portant-les a un univers sonor ple de swing, sofisticació i sensibilitat, sota la direcció musical de Dídac Flores. El músic cardoní ja ha ofert mostres d'aquest model d'espectacles signant els arranjaments i la direcció musical de la Nit de Musikaals de Manresa, que el públic de la sala manresana ha gaudit i aplaudit en els darrers cinc anys.
Aquesta estrena absoluta del Nit de Jazz comptar amb cinc veus solistes de primer nivell: Ruth Lorenzo (representant espanyola en el Festival d’Eurovisió 2024 i guanyadora del concurs Tu cara me suena 4 d’Antena 3 TV), Jana Gómez (actriu de musicals d’èxit com Aladdín, La Bella y la Bestia, Rent, El Despertar de la Primavera, Casi Normales o Anastasia), Alex Dee (col·laborador d’artistes com Nathy Peluso o Macaco i fundador de The Gourmets Vocal Quartet), Elena Ribera (fundadora de Goig, membre de grups com Les Fourchettes i Flux, i col·laboradora de Lia Kali) i Javier Canales (actor dels musicals com La Família Addams, El aroma de Roma o El traje nuevo del emperador, i membre dels grups vocals The Gourmets Vocal Quartet, Jubilee Gospel & Soul i Black and White Xperience). Tots ells, acompanyats per una orquestra de cambra amb piano, baix, percussió i vents, i l’actuació especial del grup local Gospel d’Aro, van donar vida a un espectacle elegant, evocador i ple de sorpreses.
Entre els moments més especials de la nit, cal destacar l’obertura grupal del concert amb un medley de temes sobre Broadway -"On Broadway", "Broadway Baby", "Broadway Rose", "A Comedy Tonight"...- la interpretació de "You Could Drive a Person Crazy" del musical Company per part de les tres vocalistes femenines, acompanyades de la cantant i trompetista d'Avinyó Alba Careta -qui l’any passat va ser l’encarregada d’obrir el Nits de Jazz- i l’extraordinària versió a l’estil Glee de la cançó "Somebody to Love" del musical We Will Rock You a càrrec del grup Gospel d’Aro.
Per la seva banda, Ruth Lorenzo va conquerir al públic amb dues interpretacions com a solista: la cançó "Papa, Can You Hear Me?", que va fer famosa Barbra Streisand en la pel·lícula musical "Yentl", i la peça "And I Am Telling You I'm Not Going" del musical "Dreamgirls".
El final de Broadway Jazz Classics va ser apoteòsic, amb un recopilatori de composicions dels mítics Kander & Ebb que incloïa "All That Jazz", "Kiss of the Spider Woman", "Cabaret" i "New York, New York".
Colmenar ha explicat que “una programació artística acurada i de gran nivell han situat, un any més, el Nits de Jazz com un espai de trobada entre música, territori i un públic molt ampli”. Precisament, la gran afluència durant les nou nits d’aquesta edició confirma la capacitat de convocatòria del festival i l’interès creixent per una proposta que combina qualitat artística, diversitat i un entorn privilegiat.
Per la seva banda, la regidora d’Acció Cultural i Comunitària, Tradicions i Educació de l’Ajuntament Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró, Maria Blanco Martín, ha destacat que el Nits de Jazz 2026 ha estat “un èxit en tots els sentits: qualitat musical, resposta del públic i encert organitzatiu”. Segons la regidora, “camí del seu 30è aniversari, el festival manté i potencia els elements que l’han fet característic i únic en el panorama de festivals d’estiu a la Costa Brava; una proposta eclèctica que aposta per les principals formacions del jazz català, però també per artistes internacionals”.
Blanco Martín també ha volgut posar en valor altres trets distintius del Nits de Jazz, com el fet que el festival s’apropa als estils musicals que complementen i fan frontera amb el jazz -com el gospel, el swing, el soul, el blues o els musicals- i que també es manté fidel en el seu model de gratuïtat i a cel obert arran de mar. “Una combinació que ha consolidat un públic heterogeni, agraït i fidel”, ha assegurat la regidora.
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