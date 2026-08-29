Festa Major Infantil
El públic familiar va als jardins del Casino a veure "Mira't"
Avui, les acrobàcies, equilibris i clown de Jordi Panareda protagonitzen la festa major infantil
Jordi Panareda, de Circ Pànic, ha actuat avui als Jardins del Casino en un espectacle d’acrobàcies, equilibris, aeris i clown a sobre d’una gran balança: Mira't. El públic, majoritàriament familiar, observava, expectant, els moviments muts de l'artista. "Ha sigut un gran bolo, el públic n’ha quedat molt content", ha dit Panareda.
Acompanyat del so en directe del violoncel de Pepe Arias, l’artista de circ es balancejava entre els dos extrems d'una balança: un pou i una barra on, penjat, girava i girava. Les cadires, posades en cercle al voltant d'ell, feien l'efecte de formar part de la mateixa peça i, de fet, els qui hi seien, ho feien. Panareda els donava objectes, cordes, peces de roba i, fins i tot, ha fet sortir alguns dels assistents a l'escenari.
L'espectacle vol demostrar que tothom es pot trobar en una situació límit. Com ell, dalt de la balança. "No està pensat nper un públic en cocnret", ha explicat, "als nens els agrada i als adults, també".
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