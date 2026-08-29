Festa Major
La Seu de Manresa: escenari d'una batalla de concerts
Avui a les 19 h comença la programació de l'Assocació Stalow "La Seu del hip hop" al parc de la basílica, que acabarà a les 3 de la matinada amb música electrònica
Com a novetat,a les 21 h quatre artistes competiran per una plaça a la final del Stalow Fest 2026, entitat organitzadora de l'acte
"L'escena del hip-hop sempre ha portat molts tipus de batalles, siguin de rap o de cançons, però nosaltres hem innovat i ho fem amb concerts", explica Ferran Soler Cot, president de l'Associació Stalow Manresa. Aquesta batalla, fruit d'una convocatòria oberta prèvia, s'inclou dins la programació de La Seu del hip-hop i reunirà a quatre artistes finalistes al Parc de la Seu, avui a les 21 h. Abans, però, hi haurà un taller d'skate i de grafiti (19 h) i un Hip-hop Cypher (20 h). La vetllada acabarà amb la música electrònica de Gorila Girl (00 h) i Felisio J (1.30 h).
MNTA, Lady Kaos, i els manresans Polo DP i Noya seran els quatre artistes "de la vintena que es van presentar", diu el president, que competiran a la batalla de concerts. "Vam rebre més de 500 vots i entre els quatre hi hauria d'haver la Regina, però per un problema a la veu no pot actuar". Polo DP, artista local, la substituirà. "Crec que els artistes i els concerts han de ser remunerats", assegura Soler i, per aquest motiu, els quatre finalistes rebran unes dietes valorades en 50 euros i un sopar a la barra popular d'Stalow. El guanyador o guanyadora es classificarà per a la final del Stalow Fest 2026. "La gent del públic podrà votar en directe, i els quatre artistes hauran de fer un rànquing entre ells". La tensió estarà, doncs, assegurada.
Aquesta, però, no és l'única activitat que tenen pensada per aquesta nit. La Seu del hip-hop, una iniciativa de l'Stalow Academy de Manresa, fa quatre anys que se celebra, dos amb aquest nom, i començarà a les 19 h amb uns tallers de grafitis "que ja hem portat en altres llocs de la ciutat i sempre tenen molt d'èxit" i d'skate. "Els alumnes de la nostra extraescolar d'skate vindran i el taller d'avui és una oportunitat perquè altres nens i nenes coneguin la disciplina." Els qui gaudeixin de l'experiència, podran apuntar-se a l'escola de hip-hop: "tenim les inscripcions obertes".
La vetllada urbana continuarà amb el Hip-hop Cypher (20 h), "una rotllana on s'improvisarà rap", i continuarà amb la batalla de concerts. Gorila Girl (00 h) i Felisio J (1.30 h) tancaran la nit amb música electrònica "després d'haver donat molta vida a la Seu".
- La Cuina d'en Tikus es corona com el millor restaurant a la fresca de la Catalunya central al Joc de Cartes
- Obre un nou espai d’oci a la urbanització Bellavista de Manresa
- Àlex de Juan, del grup que fa el seguiment del llop a la Catalunya central: 'El llop crearà problemes, però hi ha fórmules perquè convisqui amb els ramats
- Aldana (49 anys) i Martín (45 anys) viuen sense sous fixos a la muntanya: «Nosaltres no arribàvem a final de mes ni a pagar el lloguer»
- Mor un excursionista de 26 anys en precipitar-se per un pendent mentre feia una ruta per la Vall de Boí
- El nou espai d’oci a la Bellavista de Manresa inquieta els veïns
- Les pluges canvien la tendència als boscos i activen la campanya de ceps a la Cerdanya
- El jove de Santpedor que ha obert un bar per tornar a fer poble: 'Volia que el municipi tornés a tenir un punt de trobada