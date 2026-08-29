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Surf a la vermuteria Santa Rita per Festa Major

La banda Caudi Pedro, formada per Aleix Costa, ex-memnbre del grup Bye Bye Pedro, i Claudi Arimany, actuarà aquest dissabte a Manresa

Banda Caudi Pedro, que actua dissabte a mitjanit a la Vermuteria Santa Rita

Banda Caudi Pedro, que actua dissabte a mitjanit a la Vermuteria Santa Rita / Imatge promocional

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Mar Peñarroja Paz

Mar Peñarroja Paz

Manresa

Manresa no està familiaritzada amb el surf, però aquest dissabte a mitjanit, la Vermuteria Santa Rita li donarà una oportunitat amb Caudi Pedro, una banda de surf, garatge i psicodèlia que presentarà, juntament amb els integrants d'Old to roll el seu nou disc Ocean Hooligans.

Formada per Aleix Costa Ardenuy (guitarra i veu), ex membre de la banda manresana Bye Bye Pedro, i per Claudi Arimany (bateria i producció), Caudi Pedro va nèixer a Barcelona amb una idea molt clara: fer una crítica social i mediambiental a través del surf instrumental, el garatge dels seixanta, la psicodèlia i l’energia del punk.

Amb referents com Dick Dale, Man or astro-man, the Trashmen, The Sonics, The who, Iggy pop, Gran abismo (2025) va ser el seu primer EP, una proposta amb quatre cançons que els ha ajudat a fer-se un lloc dins l’escena independent, actuant en diferents espais i festivals i portant la seva música més enllà de Barcelona i Catalunya. Una bona rebuda que els ha permès treure aquest 2026 el seu segon disc: Ocean Hooligans, un LP, de set cançons amb el segell Sweetgrooves records de Càceres i que presentaran aquest dissabte a la Vermuteria Santa Rita. "El projecte té una total vinculació amb el mar i fa una crítica contundent a l'explotació animal, especialment a la realitat dels aquaris", expliquen, "Tot i que musicalment és un disc de surf, el missatge que hi ha al darrera és tant important com la pròpia música".

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El concert, que tindrà una durada d'entre 45 i 50 minuts, comptarà també amb la banda Old to roll, amics de Costa i Arimany. "No esperem que tothom s'hi aficioni", diuen, "però sí que garantim que com a mínim veureu alguna cosa diferent del que s'acostuma a trobar a la ciutat".

Cartell promocional del concert de Caudi Pedro la vermuteria

Cartell promocional del concert de Caudi Pedro la vermuteria / Imatge promocional

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