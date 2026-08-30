L'Alternativa
Alba Careta: "tocar a la plaça Puigmercadal sempre és un regal"
La Manresana va actuar dissabte amb la banda Extraño Weys en el marc de les actuacions de la Festa Major Alternativa
"El concert va anar molt bé", diu Alba Careta, fent un balanç de l'actuació d'Extraño weys que dissabte al vespre va omplir la plaça Puigmercadal, "va venir moltíssima gent". La trompetista manresana, juntament amb els rapers Poor Tràmit i el surienc El gordo del puro, va acompanyar a MC Rodrigo Laviña y el productor Viktor Pizza en la presentació de l'últim àlbum del duet: Les abelles palmen però els pàjarus encara canten (Bankrobber, 25).
La proposta formava part de la programació de la Festa Major Alternativa de Manresa que, enguany, "ha portat moltes propostes que no són mainstream", explica Careta. De fet, aquesta ha sigut una de les apostes que els membres de l'assamblea de l'Alternativa han fet per aquesta edició: "hem portat grups diferents als que acostumavem a portar, com ara Carpa Negra o Minibús", afegeix Jordi Ruiz, membre de l'assamblea, i aquesta diversitat ha estat una fòrmula d'èxit. "Ha vingut gent expressament a veure'ns", continua Careta, "i molts d'altres, en escoltar-nos, s'han quedat".
La FMA, orgaitzada pel teixit associatiu manresà, "representa uns valors amb els quals ens sentim molt identificats", diu Careta, "i tocar allà sempre és un regal".
Avui, la programació continua i els qui tocaran a casa són Néstor Bravo, Guillem Vidal i Maria Campabadal, de Riner (22 h). La música continuarà amb Fades i l'últim concert a la plaça Puigmecadal anirà a càrrec de Dan Peralbo i el Comboi. Fins l'any que ve.
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