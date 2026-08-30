Entrevista | Riner Grup de música
"Els focs artificials hi són sempre, Riner només un cop"
El trio bagenc actua avui a les 22 h a la plaça Puigmercadal en el marc de la Festa Major Alternativa de Manresa
Al concert hi sonaran temes inèdits del seu nou disc, que es publicarà l'any vinent
La Maria Campabadal, el Guillem Vidal i el Néstor Bravo són Riner i, juntament amb el baix de Noa Macías, tocaran avui a les 22 h a la plaça Puigmercadal. La Maria fa les lletres, les comparteix amb el Néstor, la guitarra i, després, s'hi afegeix el Guillem amb la bateria "per destrossar-ho tot". Itinerari va ser, el 2025, el seu EP de debut i gràcies a l'empenta que els va donar Cases de la Música han pogut tocar en diversos territoris. Avui, molt il·lusionats, pugen a l'escenari de l'Alternativa amb el que serà el seu primer concert íntegrament pensat amb cançons de Riner.
Quins són es referents de Riner?
Guillem Vidal: Radicalment diferents.
Néstor Bravo: Smoking Souls, Esther... grups de rock en català, per tant, pocs.
Maria Campabadal: Jo potser m'aferro a un estil més espanyol, amb grups com Bernal, La paloma, Cora Yako... i l'Esther, una veu femenina que també és referent i a,mb qui crec que compartim trets d'estil.
G.V.: Jo vinc del hardcore, punk i del món underground. Worth it, Trapped under ice... res a veure.
Ara bé, la pregunta és pel públic: anireu a veure Buhos o Riner?
Com és el procés creatiu?
G.V.: Partim sempre d'una idea o d'un missatge que volem transmetre. La Maria és bona amb la lírica. I després veiem què ens aboca.
N.B.: Normalment, la Maria pensa una lletra, en fem els acords per la guitarra i, després, s'afegeix el Guillem amb la bateria.
M.C.: Però no sempre! Hi ha una cançó que ens hi vam posar els tres i va sortir sola. El primer cop que soni serà a l'Alternativa. És xula.
Estan contents amb la rebuda de l'EP?
M.C.: Sí, molt. Hem anat rodant per tot el territori. Hem anat a l'Enderrock, diversos concerts al Bages, Lleida i fins i tot a Mallorca.
N. B.: Aquest primer EP ha servit per presentar-nos. Volíem tocar molt i és el que hem anat fent. I no només a Manresa!
Van trigar a treure música perquè buscaven una identitat. Quina és?
N. B.: Volíem fer música rock que no fos punk, en català i liderada per una veu femenina. Aquestes tres coses són les que ens fan únics.
M.C.: Vam voler cuidar-ho tot molt abans de començar. Tot el que estem produïnt té un so distintiu que ens identifica. Rock melòdic, però amb un so potent que ve de la part rítmica i unes lletres cuidades amb una veu fina i tendra que no és típica de la música rock.
La falta de llocs on tocar en directe és el que més limita els concerts.
A les cançons, hi ha un contrast entre veu i bateria...
G. V.: Hem unit les tres característiques més distintives de cadascú i n'ha sortit aquest so. Manresa és un lloc petit, la majoria dels músics es coneixen entre si i els grups es formen a partir d'amistats o contactes on cadascú aporta el seu estil. La gràcia és que cadascú vol fer una música que soni d'una manera determinada i acabes trobant-te en un punt mitjà.
Hi haurà nou disc?
M.C.: L'estem cuinant. Hem signat amb la discogràfica Clipper's.
G.V.: L'any que ve surt segur.
I després?
N.B.: S'ha de ser realista. La indústria i el públic solen ser el mateix, perquè el públic segueix la indústria. I, al final, fem rock en català. Volem arribar el màxim de lluny possible, però tampoc ens posem com a expectativa viure de la música. No ho fan ni els grups més exitosos.
M.C.: Estem en uns anys de canvi, i tot i que el rock sembla que agrada més, la indústria musical és cíclica i hi ha un top català que costarà desbancar. Però ho donem tot per què el grup tiri endavant.
G.V.: Qualsevol persona que vulgui dedicar-se a la música avui en dia ho té molt complicat. Però el més important és que ho fem per passió i per què és el que ens agrada. Tot i que el nostre treball no es tradueixi en fer-nos milionaris, és important donar-se valor a un mateix.
la Festa Major és una data molt important pel jovent local.
Com troben els concerts?
M. C.: Ens hem presentat a molts concursos. Hem tocat a la final de l'Engresca't.
G. V.: Però és molt complicat trobar espais. La falta de llocs on tocar en directe és el que més limita els concerts.
N.B.: Al final, però, és un reflex del què vol la gent.
I el de Manresa?
N.B.: Quan vam estrenar l'àlbum vam convidar els organitzadors de la FMA i els vam dir que ens agradaria tocar.
G.V.: També ens va ajudar Cases de la Música.
M.C.: Vam anar tirant fitxa.
Els fa il·lusió?
M.C.: Molta. Hem tocat molts cops a Manresa, però la Festa Major és una data molt important pel jovent local. A mi m'enorgulleix que es pugui fer una festa autogestionada amb aquesta qualitat.
N.B.: Massa (riu). Manresa té dos pics: tocar a l'Alternativa i tocar a l'Stroika, quan encara exisitia.
G.V.: Tothom qui ha crescut a Manresa i li agradi la música té tocar a l'Alternativa com una meta.
A Manresa hi tenen públic?
N.B.: A Manresa encara existeix un grup de persones a qui els agrada anar a veure música. És reduït, però hi és.
G.V.: Sempre són les mateixes cares (riu).
Què es trobaran a l'Alternativa?
M.C.: Acabarem de presentar Itinerari, però hem plantejat un directe nou i molt diferent dels que hem fet fins ara. Hem integrat cançons inèdites que tenim moltes ganes que sonin per primer cop a la Puigmercadal.
N.B.: Normalment, ens faltava repertori i fèiem versions, però aquest cop només n'hi ha una: Abril de Cala Vento, en català. Serà el primer concert íntegrament de Riner. Ara bé, la pregunta és pel públic: anireu a veure Buhos o Riner?
El concert serà...
G.V.: Increïble, no te'l perdis.
M.C.: Els focs artificials hi són sempre, Riner només un cop.
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