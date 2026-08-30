Acústica 2026
Max Navarro: "Res et prepara per a una experiència com OT, però sortir i estar ben rodejat ha marcat la diferència"
"Veure gent de fora de Catalunya cantant en català a ple pulmó, em posa la pell de gallina"
Jordi Callol
Max Navarro, vinculat a Manresa, està de gira en festivals de renom com l'Acústica. L’exconcursant d’Operación Triunfo va portar aquest dissabtea l'escenari figuerenc un reguitzell de temes, alguns d’inèdits i efímers, però també èxits ja coneguts com Estrelles i Inigualable. En una entrevista amb Empordà, del grup editorial de Regió7, l'artista parla sobre el seu present després de l'acadèmia musical més famosa de la televisió, i també del seu futur en la indústria musical.
Com serà aquest projecte que veurem al Festival Acústica?
Tinc moltíssimes ganes de presentar-lo amb la meva banda. Aquest estiu estem fent una petita gira de presentació en les quals estem incloent cançons que encara no han sortit i fem un procés de laboratori amb el públic per veure amb quines connecten més.
Per tant, seran cançons inèdites, no?
Exacte, cançons que encara no es poden escoltar a les plataformes, però que algunes d'elles ja les coneixen alguns fans perquè van sortir de l’acadèmia d’Operación Triunfo.
Ara surt un aparador com és OT i actuarà a l’Acústica que es considera l’aparador musical del país.
Home, no ho podria comparar. L'Acústica em fa moltíssima il·lusió, estic encantat i és un privilegi absolut. Tinc moltes ganes d'actuar-hi.
Com va ser aquest pas per OT?
Una passada. Res et prepara per a una experiència així, però sortir i estar ben rodejat d'un bon equip, per mi ha marcat tota la diferència. Jo estic molt agraït d'estar amb Clippers i amb U98 i crec que estan fent una molt bona feina i m'estan acompanyant molt bé.
Mirant de cara al futur. Ha dit que està presentant aquestes cançons noves, per tant, això vol dir que aviat tindrem un disc?
Ho has dit tu. La veritat és que aquest procés, la gràcia que té és que, segons la resposta del públic, nosaltres triarem uns temes o uns altres. Al final el nostre objectiu és treure les millors cançons. És molt possible que aquest concert sigui l’última oportunitat per escoltar algunes d'aquestes cançons en directe.
Dos temes que ja són coneguts i que estan tenint molt d’èxit són ‘Inigualable’ i ‘Estrelles’.
És espectacular perquè veure gent de fora de Catalunya cantant en català a ple pulmó, em posa la pell de gallina. Però també aquí, a casa, noto molt l'amor de la gent. I ara amb ‘Inigualable’ també sento aquest suport quan em paren pel carrer, amb el nombre d’escoltes i a les ràdios. Em sento molt ben acompanyat.
Via: Empordà
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