Miki Núnez es declara enamorat de Manresa amb Sara Roy a l'escenari
El concert va començar amb la interpretació de "L’últim petó i el primer", i va acabar amb la banda agafant pistoles d’aigua per ruixar el públic
Clara Torradas Cura
“M’estimo Manresa com si fos la meva ciutat, teniu una Festa Major increïble", i va picar l'ullet cap a l'altre punt de concert: "Teniu també l’Alternativa, que és la més antiga de Catalunya, gaudiu-la i cuideu-la”. Amb aquestes paraules, Miki Núñez es va acomiadar ahir a la nit del públic manresà després de gairebé una hora i mitja de música i ball. Des de les 11 de la nit fins a gairebé 2/4 d’1 de la matinada, la banda del cantant egarenc va fer saltar i cantar tot el carrer Sallent i la major part del carrer d’Artés en el primer dels concerts grans de la Festa Major de Manresa.
Abans que comencés el concert, les primeres files ja eren plenes de fans. Tant grans com petits esperaven ansiosos que aparegués el cantant dalt de l’escenari. La veu de Miki Núñez va sonar primer pels altaveus. “Aquesta nit he somiat amb vosaltres”, va dir, abans de recordar que fa 15 anys que toca amb la mateixa banda: “Que fort que encara siguem aquí, cantant amb vosaltres”.
L’espera per a l'inici de l'actuació va acabar cinc minuts després de les onze, quan es van apagar els llums i els músics van començar a tocar una introducció. Tot seguit, va aparèixer a l’escenari Miki Núñez per començar amb "L’últim petó i el primer", la cançó que va acompanyar aquest darrer Cap d’Any, i el carrer va esclatar a cantar amb ell.
Després de "Celebrem", Núñez va demanar al públic que aixequés les mans per donar pas a "Me vale". “Bona nit, Manresa, com esteu?”, va cridar dues vegades buscant una resposta encara més eufòrica. I el segon intent del públic no el va decebre. “Tinc moltes coses a Manresa, molta gent que m’estimo moltíssim. Esperem que us ho passeu molt bé i a seguir ballant!”, va afegir abans de continuar amb "Vitamina".
La nit avançava i el públic no deixava de créixer. A 2/4 de 12, gairebé tot el carrer d’Artés ja era ple de gent. Els singles "Dins del meu cap" i "Gelat" van mantenir el ritme de la nit. Així mateix, Núñez també va interpretar alguns dels seus temes sense els artistes amb qui els comparteix habitualment. Va ser el cas de "Televisió", enregistrada amb Sexenni, i "Eterno verano", que compta amb la participació de Nil Moliner, Arnau Griso i Adrià Salas. També va cantar "Vola", de Txarango, una cançó que el cantant va presentar amb afecte: “No és nostra, però és com si ho fos perquè ens encanta”.
Amb "Tiraria enrere", els músics van prendre protagonisme. La trombonista, el saxofonista i la trompetista van sortir dels seus llocs habituals per fer una mena de conga amb en Miki al mig, mentre el cantant ballava i animava el públic.
Un dels moments més especials de la nit va arribar amb l’emotiva "Escriurem". Durant la tornada, el públic va aixecar els mòbils per simular estrelles. Però encara quedava una sorpresa. L’exconcursant d’Eurovisió va arrencar a cantar "Serem més forts", la cançó que va marcar el Cap d’Any de 2025, que aleshores va fer amb la influencer Laura Escanes. Aquesta vegada, però, va aparèixer damunt l’escenari per cantar amb ell la manresana, i parella, Sara Roy. Tots dos van compartir així un dels moments més inesperats de la nit i més emotius de la nit. A l'escenari se'ls va veure amb les veus ben acoblades, fruit d'assajos per viure aquest moment especial davant d’un públic manresà, que els va acompanyar cantant.
La recta final va arribar al punt de la mitjanit amb "La Venda", la cançó amb què Miki Núñez va representar Espanya a Eurovisió el 2019. Poc després va anunciar que el concert s’acostava al final, que va provocar una reacció de desaprovació entre el públic, un llarg “nooooo”. Els manresans volien més festa. Encara van sonar les cançons "Un altre cop" i "Nadie se salva" abans de l’últim tram del concert.
“Visca Manresa i visca Catalunya!”, va cridar Núñez abans d’acomiadar-se i saludar juntament amb tota la banda. Però la nit encara va tenir un últim capítol. Després dels adeus, el cantant va preguntar al públic: “Teniu calor o no?”. I sense esperar resposta, la banda va agafar pistoles d’aigua i va ruixar el públic. Els fans, però, encara en volien més. Van reclamar una última cançó, però Núñez no va tornar a l’escenari i va deixar Manresa amb les ganes d’una altra nit de festa.
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