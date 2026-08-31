Buhos reivindica amb l'estelada, el molt públic de Manresa salta i canta
Cançons com "Serà perquè t’estimo”, “Volcans”, o una versió en català de “Sweet Caroline”, van fer arrencar els fans a ballar i a cantar
Els carrers Sallent i d’Artés de Manresa es va omplir diumenge a la nit de música rock, confeti, focs d'artifici i estelades amb el concert de Buhos. La banda calafellenca va fer saltar i cantar el públic fins la una de la matinada, en una actuació marcada per reivindicacions independentistes. De fet, mitja hora abans de començar el concert tres estelades ja penjaven de les tanques que separaven l’escenari del públic.
El concert va començar amb un popurri d’algunes de les cançons més recents i populars de la banda, com “Actitud” i “Volcans”. Amb aquesta última, el públic va començar a saltar, cridar i aixecar les mans. Abans de saludar els manresans, el grup encara va interpretar la tornada de “Serà perquè t’estimo”. L’escalfament va continuar amb “No és Miami”, durant la qual van saltar els primers canons de confeti, i “Mil batalles”. En aquesta última, els Buhos van parar de tocar perquè fos el públic qui cantés un fragment de la tornada. Els assistents van respondre picant de mans i entonant la cançó gairebé a l’uníson.
Després de “Transmets Energia”, el cantant, Guillem Soler, va saludar amb un eufòric “bona nit, Manresa!”. Tot seguit, des de l’escenari es va iniciar un “boti, boti, boti, espanyol qui no boti”. Un primer moment pr treure les estelades. Els carrers Sallent i d’Artés es van anar omplint fins al punt que Soler va assegurar que des de l’escenari “no es veu el final”.
La banda va continuar amb “No vull despertar” i “El món de veritat”, la seva col·laboració amb Juan Magan. Després van tocar “Birres i més birres”, amb Soler cantant amb un got de cervesa damunt del cap, seguida de “Today is the day”. Buhos va recuperar de nou “Serà perquè t’estimo”, acompanyada d’una nova activació de les fonts de foc, i van disparar confeti de nou mentre entre el públic s’encenia alguna bengala.
Al punt de la mitjanit, va arribar amb “La nit està que crema”. “Com diu, Manresa, com diu?”, va exclamar Soler, tot deixant el protagonisme als assistents, que van cantar la tornada amb força. També hi va haver temps per a una versió en català de la coneguda “Sweet Caroline”, que el públic va reconèixer immediatament i va seguir alçant les mans amunt, i ballant.
Un altre dels moments més reivindicatius de la nit va arribar quan Soler va preguntar: “Heu portat les estelades o no?”. Aleshores, Soler va dedicar la següent cançó “a tota la gent que encara no s’ha rendit” i va reivindicar: “Catalans, ens hem de mantenir sempre dempeus!”. El títol de la seguüen peça, “Sempre Dempeus”. I el públic va anar mostrant cada vegada més estelades. Els assistents van cantar amb una força especial el fragment “Catalunya és el meu país, la meva bandera té un estel, amb la meva llengua crido fort, sempre dempeus!”. Des del úblic va arrancar un altre “boti, boti, boti, espanyol qui no boti”, i la bateria s’hi va afegir marcant el ritme.
Fins que va arribar el moment emotiu de la nit amb “T’he trobat a faltar”. Un solo de saxo va entonar la melodia de “Un dia de partit”, fins que Soler va treure una pistola d’aigua i va començar a ruixar el públic. Mentre sonaven les primeres notes de la mateixa cançó, el públic va començar a reclamar “in, inde, independència!”. El cantant va recollir el crit, “us veiem molt animats amb les reivindicacions, i estem molt contents que així sigui”. I va començar a cantar: “Un dia de concert me’n vaig anar a Manresa, només al primer tema ja duia tres cerveses”.
El tram final del concert va continuar amb “Ventilador”, la cançó de l’estiu fruit de la col·laboració amb Banda Neon, seguida de “Hem vingut a jugar” i una nova interpretació de “No és Miami”. Quan els músics van apagar els llums i van marxar de l’escenari, el públic va deixar clar que encara no en tenia prou. “No n’hi ha prou!”, cridaven. Fins que Buhos van tornar a pujar a l’escenari per oferir les últimes peces.
“Barcelona s’il·lumina”, i tot carrer Sallent es va omplir de llumetes. Soler va aprofitar el moment per fer broma: “N’hi ha algun de Vox que no vol treure la llumeta”, va dir, provocant rialles. A la penúltima de la nit, la banda va recuperar “Volcans”, un dels temes amb què havia començat la nit. I, finalment, va arribar “Gràcies”, amb la qual el grup va posar punt final al concert. “Moltíssimes gràcies, Manresa. Ha estat increïble”, va dir Soler abans d’acomiadar-se definitivament del públic bagenc.
- El matrimoni mort a València va patir un atrapament per succió al tapar-se el sistema d’absorció de l’spa
- Mor un excursionista de 26 anys en precipitar-se per un pendent mentre feia una ruta per la Vall de Boí
- L’espectacle de drons de diumenge de la Festa Major de Manresa serà un dels més grans que ha fet CroStars Aerial
- Un cotxe s’encasta contra sis vehicles estacionats a Manresa
- Mor a Uganda als 34 anys el rei més jove del món: va accedir al tron amb només tres anys
- El cardiòleg José Abellán alerta dels riscos d’un consum que l’OMS considera insegur fins i tot en petites quantitats
- Festa Major de Manresa 2026: què fer aquest dissabte 29 d'agost?
- Fuig d’Espanya, treballa a Austràlia i guanya 1.700 euros cada setmana