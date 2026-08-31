Mor amb 56 anys l'actor Francesc Garrido
Havia fet teatre, cinema i televisió, on va participar en sèries com 'Estació d'Enllaç' o 'Cites'
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ACN
Barcelona
L'actor Francesc Garrido ha mort amb 56 anys, segons ha avançat l'ACN. L'actor català de teatre, cinema i televisió ha mort a causa d'un infart. Garrido havia participat en produccions com 'Barcelona 1714', les sèries de TV3 'Cites' i 'Estació d'enllaç', 'Mar adentro', o 'Días de Navidad'. Recentment havia participat a 'Balandrau' i 'El anfitrión'.
Va debutar al teatre l'any 1990 amb l'obra 'Alfons Quart', a la televisió amb la sèrie esmentada 'Estació d'enllaç' l'any 1996 i al cinema l'any 1999 amb la pel·lícula 'La ciutat dels prodigis'. El 2017 va aparèixer a la sèrie espanyola 'Sé quien eres' en el personatge de Juan Elías Giner, un respectat advocat amb amnèsia, acusat de segrestar la seva neboda.
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