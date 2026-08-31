La caixa de ressonància
Qui necessita música per parlar de música?
Fa poc hauria sigut impensable la proliferació actual de videopòdcasts musicals, amb presentadors que analitzen discos i trajectòries en episodis llarguíssims sense que soni una sola cançó per no pagar drets
Jordi Bianciotto
Se suposava que explicar la música podia ser innecessari perquè la música parla per si sola, etcètera, i que el teatre del pop exigia platós vistosos i xous amb pressupost. Però avui proliferen a YouTube els videopodcasts de música a càrrec de persones que es col·loquen davant d’una càmera al menjador de casa seva o al seu cau, ple de vinils. ¿Tot havia de ser breu i comprimit? Doncs, escolteu, ara estan de moda aquestes tesis d’hora i mitja sobre tal disc d’Iron Maiden, i sense que arribi a sonar-ne una nota musical. I tenen audiència.
Els pòdcasts de música han viscut una evolució que no vèiem venir. Sessions de xerrameca en un sofà, anàlisis discogràfiques saberudes. No posen ni una cançó per no pagar drets. Però no sembla que importi. El principi que ha sostingut la ràdio musical salta pels aires. I, atenció, ressuscita el televisor, des de fa uns anys noquejat pel mòbil: els videopodcasts llargs tendeixen a veure’s des del sofà i suplanten canals i plataformes. YouTube va reportar 700 milions d’hores consumides des dels televisors el 2025, en comparació amb les 400 de l’any anterior, i en aquest 2026 lidera el consum en 20 països, deixant enrere Netflix i companyia.
En temps de monopoli de la ràdio, se solia criticar que els locutors parlaven massa entre cançó i cançó, i ara resulta que una persona amb una particular i creïble visió de la jugada pot captar l’interès per si sol, fins i tot amb una posada en escena espartana. En aquests vídeos, la música de la qual es parla només és als nostres caps, i quan s’esmenta un riff, pont o ganxo d’una tornada n’hi ha prou amb recordar-lo o imaginar-lo.
És un gir oportú per als gèneres nínxol, estils musicals poc atesos pels grans mitjans, com el rock dur clàssic i el metal, dels quals s’ocupen Now Spinning Magazine o The Contrarians. Però també prosperen els que disseccionen fenòmens del moment i aprofundeixen en l’últim disc de Rosalía des de l’angle musicològic, lingüístic, visual, espiritual, quàntic o esotèric. El periodisme musical s’adapta, com veiem al Popcast de The New York Times o a La hora de Rockdelux.
Debat i reaccions
La cançó deixa de ser el contingut i passa a ser l’objecte, i el tema no és només la música, sinó la conversa que es genera al seu entorn, el debat i les reaccions (plasmades en els comentaris). És, en fi, una tendència que trenca idees preconcebudes. Ens diu que la paraula importa i dona la raó a qui va dir (¿Nick Hornby?) que hi ha una cosa més divertida que escoltar música: parlar de música. n
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