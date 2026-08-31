Riner, Fades i Dan Peralbo i El Comboi acomiaden la FMA
Diumenge, la plaça Puigmercadal, escenari de l’Alternativa, va reunir molt públic
Diumenge, Riner li feia la competència als focs artificials, Fades a Buhos i Dan Peralbo i El Comboi a Sant Domènec. Després de quatre nits de música amb propostes com Llengua Morta, Periferia, Extraño Weys i Testarudes, la plaça Puigmercadal abaixava la persiana al clam de «Fem-ne una més, no marxem tan aviat, Fem-ne una més i marxem» de Dan Peralbo. «Aquest any hem diversificat les propostes», assegurava Jordi Ruiz, membre de l’assamblea de l’Alternativa, i el resultat ha estat un èxit: de dijous a diumenge, la plaça més disputada de Manresa estava plena. «M’enorgulleix que una festa autogestionada com és l’Alternativa pugui portar tanta riquesa musical», deia la manresana Maria Campabadal, cantant de Riner, abans del concert.
La banda bagenca va ser la primera a actuar diumenge a la plaça. El concert, va reunir molt públic, «molt més del que ens esperavem», remarcava Néstor Bravo, guitarra, va servir per presentar temes inèdits de la banda. «Jo vaig escriure una lletra, el Néstor va començar amb un riff de guitarra i entre els tres i a la vegada va sortir el pont i la tornada», explicava Campabadal al públic. La Puigmercadal va aplaudir la cançó, que sonava per primera vegada en un escenari.
La banda bagenca va ser la primera en actuar: «el concert va superar les nostres expectatives»
La purpurina i els colors llampants de Fades van fer-li el relleu al pop-rock dels bagencs. «Teniu la millor festa major alternativa de Catalunya», cridava una veu amb autotune des de l’escenari. El públic, va respondre amb una gran ovació. Mon cheri go home i Catalonian girls van ser dues de les cançons més aplaudides dels reivindicatius mallorquins. «El nostre porjecte no és només de cant, és polític». I, l’Alternativa, també.
Però Fades no van ser els únics que van lloar la plaça manresana. Dan Peralbo i El Comboi va dedicar-li un Ai ai ai quin goig que fas al públic i a la FMA. Tot allò que vaig sentir i Angelina Jolie van ser alguns dels temes més celebrats a la plaça. I, com ja és habitual, el concert va acabar amb el tradicional ball final de la banda que, al ritme de He begut (una mica massa), despedia la programació Alternativa d’enguany a la Puigmercadal. La nit va acabar amb la sessió Petarda de la FMA.
«Va superar les nostres expectatives», deia Néstor Bravo. El guitarrista bagenc celebrava poder tocar amb grups consolidats com Dan Peralbo, que, a més, «va dir que li sonava Riner». Un gran punt final a la FMA d’enguany.
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