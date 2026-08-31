Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Festa Major de ManresaEspectacle de dronsCorrefoc de ManresaAccident a Ribera d'UrgelletConsum de droguesCurs escolar
instagramlinkedin

DANSA

Tous convida cinc companyies a ensenyar el seu treball al públic

La segona edició del festival Tous en dansa se celebrarà dissabte 5 de setembre organitzada per Teatre Nu i es faran tastos d’espectacles al carrer

Imatge del cartell promocional del certamen

Imatge del cartell promocional del certamen / FOTOGRAFIA PROMOCIONAL

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Regió7

Manresa

Cinc companyies participaran en la segona edició del festival Tous en Dansa, que tindrà lloc el proper dissabte, dia 5 de setembre, a diferents carrers i places de Sant Martí de Tous amb organització de Teatre Nu. La jornada combinarà la residència de treball a la seu del grup anoienc i l’exhibició en públic d’un tast de les seves propostes.

Les cinc companyies que compareixen en l’edició d’enguany de Tous en Dansa procedeixen tant de Catalunya com d’altres punts de l’estat espanyol i, fins i tot, l’estranger. La Collectif Troïka francesa presentarà l’espectacle "La Ganadora". Des de la Comunitat de Madrid es farà acte de presència El Umbral, amb una proposta de dansa contemporània. Els catalans d’El Desvío mostraran el muntatge "Alien". La balear Ma Antònia Roig ensenyarà "Cordada". Per la seva part, l’espectacle "Aquí fa falta un repàs" és obra de Julia i Océane, i és una col·laboració entre Sant Martí de Tous i França.

Després de l’edició inaugural de l’any passat, el certamen Tous en Dansa planteja una jornada que començarà a les 11.30 h amb la presentació dels treballs a la Casa de Teatre Nu, una trobada que serà oberta al públic. Conduïda per un professional del sector, la mostra permetrà els assistents conèixer el procés creatiu dels espectacles. Al llarg d’una setmana, les companyies participants viuen a la localitat de l’Anoia compartint reflexions i la preparació dels muntatges.

Les cinc companyies sortiran al carrer per exhibir les seves creacions a partir de les 19.30 h. Cadascuna d’elles oferirà un tast d’uns quinze o vint minuts, en un recorregut que permetrà els espectadors gaudir de totes les aportacions del Tous en Dansa d’enguany.

Notícies relacionades

Des de Teatre Nu s’ha muntat la segona edició del festival «per consolidar un espai de suport a la creació emergent i contemporània, afavorit l’intercanvi entre artistes de diferents procedències i fomentant el contacte directe amb el públic». En un sentit més general, la companyia referma l’aposta pel foment i la divulgació de les arts escèniques.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

Afegeix-nos a Google
Tracking Pixel Contents