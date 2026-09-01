L'Associació de Dones del Bages, protagonista de l'exposició 'Els primers passos cap a la democràcia (1976-1978)' a Manresa
La mostra és la sisena que organitza el projecte Memòria en Xarxa dedicat a la recuperació de la memòria democràtica als museus locals i es podrà veure del 17 de setembre al 29 de novembre
Regió7
La recuperació de l’autogovern i la incipient normalització cultural en l’inici de la Transició després de la mort de Franco, centren l’exposició 'Els primers passos cap a la democràcia (1976-1978)' de la Diputació de Barcelona, que arriba el 17 de setembre al Museu de Manresa. La mostra, que a a ciutat estarà dedicada a l'Associació de dones del Bages i a la constitució del centre de planificació familiar, forma part del projecte Memòria en Xarxa amb la col·laboració de Memorial Democràtic.
La inicativa, itinerant, s’ha anat desplegant al llarg de l’any amb la incorporació progressiva dels diferents museus locals que hi participen; entre els últims nou, la capital del Bages. En total, l'exposició es fa present en 22 equipaments de la Xarxa de Museus Locals fins a finals d’any. Cada museu participant presenta un espai propi singular que es pot visitar de forma presencial en unes dates determinades i que es complementa a través del web https://www.diba.cat/ca/web/exposicions/-/cap-a-la-democracia amb el detall sobre els materials exposats i tota la documentació recollida en el conjunt de la mostra.
L'Associació de dones del Bages
Documents, fotografies i objectes provinents de les col·leccions dels museus locals i dels arxius municipals relacionats amb les primeres eleccions democràtiques, el sorgiment dels moviments feministes, la normalització de la cultura catalana i la llibertat d'expressió. Comissariada per de Joan Francès, director del Museu de Badalona, l’exposició s’estructura en cinc eixos temàtics diferents: Llibertat, amnistia i Estatut d’autonomia; (Re)Aprendre a votar; Llibertat d’expressió; Un futur en femení; i Un nou país per a una vella cultura. La mostra es complementa amb entrevistes en vídeo de testimonis de cada un dels àmbits, provinents de l’arxiu del Memorial Democràtic.
En el cas de Manresa, l'exposició es titula 'L’associació de dones del Bages, de la reivindicació a l’acció'. El Museu de Manresa li dedicarà el seu espai, del 17 de setembre al 29 de novembre, a l’Associació de dones del Bages i la seva lluita per aconseguir un centre de planificació familiar a la ciutat, un dels primers de Catalunya.
Exposicions en Xarxa
'Els primers passos cap a la democràcia (1976-1978)' és la sisena exposició del projecte Memòria en Xarxa. El projecte va començar el 2019 amb la mostra '1939 L'abans i el després', amb motiu del 80è aniversari de la fi de la Guerra Civil i va continuar el 2021 amb 'Visca la República', una efemèride dedicada al 90 anys de la proclamació de la Segona República. El 2023, va ser el torn de 'L'escola, llum de llibertat', dedicada a la reforma de l'ensenyament promoguda per la Segona República i l'any següent amb 'I tu? Què has fet per la victòria?', una mostra que va arriabr a les sales del claustre del Museu de Manresa sobre l’esforç de la rereguarda i l'allau de refugiats a conseqüència del cop d’estat de 1936. La darrera, el 2025, va ser 'Segur que tomba', una mostra dels moviments i accions de lluita antifranquista en el període entre 1960-1975. Ara, el projecte torna amb 'Els primers passos cap a la democràcia', que arribarà al Museu de Manresa el 17 de setembre.
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