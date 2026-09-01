FESTA MAJOR DE MANRESA
L’Oreneta agermana Manresa i Osca
La vetllada de balls tradicionals que cada any organitza el Casal Cultural de Dansaires Manresans va viure la 41a edició amb l’Agrupación Folklórica Santa Cecília d’Osca com a colla convidada
Els balls tradicionals del Casal Cultural de Dansaires Manresans es van agermanar dissabte amb la jota i el repertori de l’Agrupació Folklórica Santa Cecília, d’Osca en la 41a edició de l’Oreneta d’Or, un dels actes amb més història de la Festa Major de la capital bagenca. Una trobada que es va celebrar entrada la nit, després de la Mostra del Correfoc, en una plaça Major que va tornar a registrar una gran afluència d’espectadors.
«Van venir quaranta-cinc persones, inclosos els nens i les nenes, que també van ballar», va explicar Dolors Jané, presidenta del Casal, rememorant la vetllada. «Es van quedar a dormir a l’alberg i van quedar meravellats amb la festa», va apuntar.
La jornada va començar de tarda amb la recepció de les dues entitats al Saló de Sessions de l’Ajuntament de Manresa, des d’on els dos grups van iniciar posteriorment la Cercavila juntament amb altres col·lectius de cultura popular. En aquesta desfilada pel nucli antic i el centre de la ciutat, també van tenir la companyia de la Colla de Trabucaires del Campanar, de Benicarló (Castelló).
Dalt l’escenari, a la nit, l’Oreneta va satisfer un any més el públic. El grup aragonès va oferir un repertori basat en la jota i altres balls de la província. El Casal Cultural de Dansaires Manresans, per la seva part, van fer la sardana "Dansaires Manresans", de Francesc Juanola, una jota marinera, la "Capdansada" i uns fragments de l’espectacle "Toc d’inici". «Sempre fem intercanvi amb els grups que portem i nosaltres anirem a Osca ara a la tardor», va comentar Jané després d’una vetllada de germanor i cultura.
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