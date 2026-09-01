VIDA CONFLICTIVA
Paris Jackson evoca la relació amb el seu pare en dues cançons
La filla del rei del pop ha llançat dos singles sobre la seva experiència personal amb Michael Jackson, coincidint amb el que hauria sigut el seu 68è aniversari, aquest cap de setmana.
Laura Nuel
Michael Jackson, el rei del pop, hauria fet 68 anys dissabte. La seva filla mitjana, Paris, model i cantant acostumada a acaparar titulars, va decidir obsequiar els seus seguidors amb nova música. Paris Jackson (Beverly Hills, 1998), va publicar aquest agost el seu segon àlbum d’estudi, Happiest day of my life, en el qual aborda la seva adolescència i els problemes de salut que la van acompanyar llavors. No obstant, aquest cap de setmana va llançar dues noves cançons en record del seu pare: The breeze i Just me and you.
Aquestes cançons, escrites, produïdes i interpretades per ella, tracten sobre la seva experiència personal amb el seu pare, des del dol per la seva mort fins a l’amor i la pressió pública que sentia. "No és un tribut. No és una commemoració. No és una demostració de cap tipus. És una carta. És un poema de varietat sonora", va escriure la cantant a Instagram.
L’estiu del 2025, Paris va acusar John Branca i John McClain, els marmessors del milionari patrimoni de Michael Jackson, de desviar diners a bufets d’advocats externs mitjançant pagaments i bonificacions no autoritzats. La justícia va donar la raó a la filla mitjana del rei del pop quan, el maig del 2026, un tribunal de Los Angeles va fallar al seu favor i va ordenar la devolució de 625.000 dòlars a l’herència de l’artista i demanar la transparència completa dels registres financers.
Branca i McClain, que va morir poc després del veredicte i la mort del qual ha deixat el seu soci com a únic gestor del patrimoni, estaven en desacord, però van acatar la sentència, no sense abans defensar la seva tasca al llarg dels anys d’administrar l’herència del cantant. Quan tots dos van agafar la gestió el 2009, el llegat de l’artista tenia grans deutes, però sota la seva administració van aconseguir transformar el seu patrimoni en un imperi comercial.
A l’agost, Paris es va sincerar sobre les etapes més fosques de la seva vida en el pòdcast On purpose de Jay Shetty, en el qual va parlar sobre la seva addicció a les drogues i l’alcohol, els problemes de salut mental que va tenir durant anys i la pressió mediàtica amb què conviu.
L’artista va revelar que, d’adolescent, després d’intentar suïcidar-se, es va sotmetre a teràpia electroconvulsiva, amb electroxocs. Va explicar que va fer nou sessions en tres setmanes, molt doloroses i que li van provocar efectes secundaris, com amnèsia.
Cinc anys de sobrietat
El 2025, la model va confirmar que feia cinc anys que estava sòbria, però que les drogues, que consumia des dels 20 anys, li havien "arruïnat la vida".
Paris és la filla de Michael Jackson i Debbie Rowe, que treballava com a assistent a la clínica dermatològica a la qual l’artista anava per tractar-se el vitiligen. La parella, que va concebre la model mitjançant inseminació artificial, es va divorciar després de néixer Paris i Prince (fill gran del cantant), i Rowe va renunciar a la custòdia dels nens. Paris va confessar que no va conèixer la seva mare fins que va tenir 15 anys: "Des d’aleshores ens hem anat acostant".
Paris s’ha desmarcat de la pel·lícula autobiogràfica Michael, estrenada a l’abril i de la qual el seu germà Prince és productor executiu, i l’ha qualificat d’"edulcorada" i plena d’"inexactituds" i "mentides".
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