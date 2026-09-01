ESCENA
El talent teatral bagenc marxa de gira a Xangai
L'espectacle "Thauma", de Magda Puig, i el musical "L'alegria que passa", amb David Pintó, Guillem Ripoll i Clara Badia, participen en una gira de tres produccions catalanes a la gran urbs xinesa
L'espectacle "Thauma", de la bagenca Magda Puig (Castellbell i el Vilar, 1982), i el musical "L'alegria que passa", amb els manresans David Pintó (ajudant de direcció) i Clara Badia (producció) i el santpedorenc Guillem Ripoll (actor) en l'equip, són dues de les tres obres de teatre catalanes que es representaran del 5 al 20 de setembre a Xangai, en una gira que té el suport de l'Institut Ramon Llull. La comèdia "Tu em vas prometre una història d'amor", d'Helena Tornero, completa el tríptic de produccions que faran possible que el públic xinès pugui assistir a una obra en català, en sobretítols en xinès.
Nou funcions i diversos col·loquis amb els espectadors formen l'agenda de la delegació catalana a la capital cultural del gran país asiàtic. Els tres muntatges simbolitzen la diversitat de registres de l'escena catalana, segons els promotors de la iniciativa.
"Thauma és un "poema visual" sobre la capacitat de meravellar-nos que tenim els humans, en paraules de Magda Puig en una entrevista publicada a Regió7. L'obra és una producció de la companyia La Mula en la qual també participa Andreu Martínez Costa, amb el suport del Teatre Lliure i Nilak. Juntament amb la peça de Tornero, es representaran a la gran urbs xinesa com a part de la programació de l'ACT Festival: aquesta darrera, els dies 5 i 6 de setembre, i la creació de la polifacètica artista de Castellbell i el Vilar tindrà dues funcions els dies 9 i 10 de setembre, que aniran acompanyades d'un col·loqui i una conversa amb l'equip artístic de La Mula.
"L'alegria que passa", que dirigeixen Marc Rosich (direcció escènica), Andreu Gallén (musical) i Ariadna Peya (coreogràfica), tindrà quatre funcions els dies 18 i 20 de setembre al teatre Shangai Culture Square. La peça és una versió musical d'una obra de Santiago Rusiñol.
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