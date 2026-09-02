‘Cronos’, el thriller sobre els atemptats del 17-A, arriba als cinemes
Ryan Reynolds i Kenneth Branagh protagonitzen ‘Mayday’ a Apple TV
ACN
El thriller ‘Cronos’, que reconstrueix l’operatiu policial per capturar un dels terroristes fugits del 17-A, és una de les estrenes destacades de la setmana als cinemes. La cinta, dirigida per Fernando González Molina, compta amb Enric Auquer, Diana Gómez i Mónica López al capdavant del repartiment. Pel que fa a les plataformes, Apple TV+ estrena ‘Mayday’, una comèdia d’acció ambientada en plena Guerra Freda i protagonitzada per Ryan Reynolds i Kenneth Branagh; a Netflix torna ‘The Gentlemen’, la sèrie creada i dirigida per Guy Ritchie, mentre que SkyShowtime estrena ‘Pura sangre’, un misteri familiar ambientat en una nissaga aristocràtica marcada pels secrets i les tensions del passat.
‘Cronos’
Basada en testimonis reals, ‘Cronos’, dirigida per Fernando González Molina, reconstrueix els quatre dies posteriors als atemptats de les Rambles de Barcelona del 17 d’agost de 2017, des de l’activació de l’operatiu policial que va rebre aquest nom fins a l’abatiment de l’últim terrorista fugit. El thriller posa el focus en la cursa a contrarellotge de les forces de seguretat per localitzar els responsables, però també en la confusió, la tensió i les ferides que van deixar aquells dies. El repartiment inclou Enric Auquer, Diana Gómez, Mónica López, Pablo Derqui i Israel Elejalde, entre d’altres.
‘Dulce sabor a muerte’
El film de terror ‘Dulce sabor a muerte’, dirigida pel nord-americà Eli Roth, converteix un tranquil poble d’estiueig en l’escenari d’una massacre quan un misteriós venedor de gelats desencadena una maledicció que transforma els infants que en mengen en criatures assassines. Tres nens que escapen de l’efecte dels gelats hauran de descobrir l’origen de l’horror i intentar salvar el poble abans que el caos s’estengui. El repartiment està encapçalat per Ari Millen, Benjamin Byron Davis i Karen Cliche.
‘Cómo robar un banco’
‘Cómo robar un banco’, dirigida per David Leitch, és un thriller d’acció protagonitzat per Nicholas Hoult, Zoë Kravitz i Anna Sawai. La pel·lícula segueix una banda de lladres que retransmeten els seus atracaments a les xarxes socials, convertint els cops en espectacles virals. La creixent popularitat del grup, però, també atrau l’atenció d’un veterà agent de l’FBI i d’una brillant enginyera informàtica, que uneixen forces per a atrapar-los. La banda haurà d’arriscar-ho tot en el que pretén ser el seu atracament més ambiciós.
‘Jim Queen’
La comèdia d’animació per a adults ‘Jim Queen’, dirigida per Nicolas Athané i Marco Nguyen, imagina un París sacsejat per un misteriós virus que converteix els homes gais en heterosexuals. Jim, una icona de la comunitat queer parisenca i estrella de les xarxes socials, perd sobtadament la seva popularitat després de contraure la malaltia. Al costat de Lucien, un jove que encara amaga la seva homosexualitat, emprèn la recerca d’una cura per evitar que el virus provoqui l’extinció de la comunitat LGTBIQ+. Presentada a la secció Midnight Screenings del Festival de Canes, la pel·lícula combina sàtira, humor i crítica social.
‘Black Box: Vuelo 298’
Un vol comercial es converteix en una situació límit a ‘Black Box: Vuelo 298’, un thriller de suspens protagonitzat per Josh Hartnett. L'actor es posa en el paper d’un expert en seguretat aèria encarregat d’investigar la desaparició d’un avió en ple vol. A mesura que avança la investigació, descobreix que l’accident pot estar relacionat amb una conspiració molt més gran del que semblava inicialment.
‘Eixam’
El primer llargmetratge de ficció d’Óscar Bernàcer, la coproducció catalana ‘Eixam’, és un thriller rural en un poble aïllat on tothom treballa per al bé comú. La cinta segueix en Lluc, un home que arriba a Malpàs després d’haver-ho perdut tot i que veu en aquesta comunitat aparentment utòpica una oportunitat per a començar de nou. Però aviat descobreix que les regles de la colònia són tan inflexibles com les d’un rusc: cadascú té una funció assignada, l’ajuda mútua és obligatòria i els desitjos individuals queden sotmesos a la supervivència del col·lectiu. Quan la seva llibertat entra en conflicte amb aquesta estricta jerarquia, en Lluc haurà de decidir fins on està disposat a arribar per conservar-la.
‘Cinc segons’
Un home rude i solitari viu en els estables restaurats d’una antiga mansió en ruïnes, fins que l’arribada d’una comunitat de joves estudiants a la finca veïna altera la seva existència. ‘Cinc segons’, el drama de Paolo Virzì, segueix la relació que estableix amb una de les joves, neta de l’antic propietari, mentre ella intenta descobrir què amaga aquest home tancat en ell mateix. La pel·lícula, protagonitzada per Valerio Mastandrea, Galatéa Bellugi i Valeria Bruni Tedeschi, arriba als cinemes doblada al català.
‘La conspiración del cuervo’
La directora polonesa Kasia Adamik firma ‘La conspiración del cuervo’, un thriller polític ambientat a Varsòvia el 1981, quan la imposició de la llei marcial converteix la ciutat en un territori militaritzat. La doctora Joan Andrews, una professora britànica de psiquiatria que ha arribat al país com a docent convidada, presencia amb la seva càmera l’assassinat d’un estudiant a mans de la policia secreta i es converteix en objectiu del règim. Protagonitzada per Lesley Manville, Tom Burke i Zofia Wichłacz, la pel·lícula adapta lliurement el relat 'Professor Andrews Goes to Warsaw', d’Olga Tokarczuk, i es va presentar als festivals de Toronto i Sant Sebastià.
Plataformes (del 2 al 8 de setembre)
La comèdia d’acció ‘Mayday’, a Apple TV+
Aquest divendres, Apple TV estrena ‘Mayday’, una comèdia d’acció ambientada en plena Guerra Freda i protagonitzada per Ryan Reynolds i Kenneth Branagh. La història segueix un pilot de la Marina nord-americana que queda atrapat darrere de les línies enemigues després que una missió secreta a territori soviètic surti malament. La seva única opció per sobreviure és aliar-se amb un excèntric exagent del KGB, amb qui acabarà formant una improbable parella mentre intenta escapar de l’enemic. La plataforma també estrena la sèrie ‘Silo’, protagonitzada per Rebecca Ferguson, que s’acomiada amb una tercera entrega el 4 de setembre.
Torna ‘The Gentlemen’ a Netflix
Aquest dijous arriba a Netflix la segona temporada de ‘The Gentlemen’, la sèrie creada i dirigida per Guy Ritchie. La nova entrega reprèn la història d’Eddie i Susie, que un any després d’haver-se incorporat a l’imperi criminal internacional de Bobby veuen com el negoci creix al mateix temps que les decisions cada vegada més erràtiques del seu cap posen en risc tot el que han construït. Theo James, Kaya Scodelario, Ray Winstone, Joely Richardson i Vinnie Jones recuperen els seus papers, en una temporada que també incorpora Hugh Bonneville, Benjamin Clementine, Benedetta Porcaroli, Michele Morrone, Sergio Castellitto i Maya Jama, entre d’altres.
‘Pura sangre’ arriba a Sky Showtime
També dijous, SkyShowtime estrena en exclusiva ‘Pura sangre’, una sèrie de misteri ambientada en el si de la família Del Monte, una nissaga aristocràtica el llegat de la qual comença a esquerdar-se després d’una sèrie d’incidents a la seva extensa propietat. La investigació, encapçalada per un tinent del Seprona, destapa secrets del passat, velles disputes familiars i tensions enquistades en una comunitat marcada pel poder i la tradició, on tothom sembla tenir alguna cosa a amagar.
D'altra banda, la plataforma també estrena tres capítols de la sèrie 'M.I.A.', sobre una família que s'involucra en el tràfic de drogues, i la sèrie documental 'The ATP No.1 Club', que en quatre episodis explica la història de 29 tenistes que van arribar a la cuma, com Federer, Nadal, Djokovic o Alcaraz.
Noves entregues de 'Goblin Slayer' i 'The Grand Tour' a Prime Video
A Prime Video, 'Goblin Slayer’ estrena la segona temporada aquest dimecres. La sèrie d’animació continua les aventures del guerrer conegut com a Goblin Slayer i el seu grup d’aventurers, especialitzats a combatre els follets que amenacen el món. D'altra banda, divendres arriba a la plataforma una nova entrega de ‘The Grand Tour’, el popular programa automobilístic protagonitzat per Jeremy Clarkson, Richard Hammond i James May, que combina motor, viatges i humor.
La sèrie de la BBC 'Babies', a Filmin
Dimarts que ve, Filmin estrena la sèrie ‘Babies’, un drama de la BBC creat per Stefan Golaszewski, guanyador d’un BAFTA, i protagonitzat per Paapa Essiedu i Siobhán Cullen. La ficció segueix la Lisa i l'Stephen, una parella de trenta anys que veu posada a prova la seva relació després de patir diversos avortaments espontanis. Enmig del dolor, tots dos intenten mantenir el vincle a través de l’humor, l’afecte i l’amor.
Segona temporada de 'Chad Powers' a Disney+
Finalment, Disney+ incorpora aquest dijous la segona temporada de ‘Chad Powers’, una comèdia ambientada en el món del futbol universitari. En Chad és una estrella sobre el terreny de joc, però el seu comportament fora del camp desperta sospites i posa en risc la seva continuïtat a l’equip. A més, la mentida que ha permès construir la seva nova identitat és cada cop més a prop de quedar al descobert, mentre haurà de fer tot el possible per ajudar els Catfish a arribar als play-offs.
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