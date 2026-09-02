CINEMA
Hollywood perd pes a Venècia
Arrenca La Biennal a la localitat italiana amb menys produccions de grans estudis nord-americans i molta autoria internacional
La Biennale, el primer gran festival de cinema de la temporada, obre portes amb canvis significatius. D'entrada només cal donar un primer cop d’ull a la programació per adonar-se que Hollywood ha fet un pas enrere. Després de dècades carregant la seva catifa vermella de grans estudis nord-americans enguany gairebé han desaparegut. La tendència ja es va notar a Canes, però Venècia ho ha remarcat deixant fora títols que tindrem a la nostra cartellera aviat, com l’esperada segona part de "La red social" o "Digger", d’Alejandro G. Iñárritu, protagonitzada per Tom Cruise.
Venècia tindrà en compensació produccions independents, com "Primetime", amb Robert Pattinson, o "Wild Horse Nine", de Martin McDonagh. Les raons d'aquest canvi poden ser diverses, des de polítiques, fins al risc d’exposar films amb grans pressupostos a opinions molt influents que puguin generar un desgast innecessari, com han viscut films a Venècia de l'estil de la segona part del "Joker". La nova aposta del certamen és clara i semblant a la de Canes.
Davant de la incertesa de Hollywood, el festival es concentra en el cinema d'autor internacional: Lee Chang-dong, Nanni Moretti, Hirokazu Koreeda, Danny Boyle, Werner Herzog, Luca Guadagnino, Stéphane Brizé… Ningú es queixarà que no sigui un grup d’excel·lents directors. En paral·lel també s'aposta clarament pels documentals, amb treballs tan esperats com "Musk", d’Alex Gibney, sobre el popular tecnòcrata, o "Naza", dels realitzadors de l'oscaritzada "No other land", que prometen retornar l'atenció en la Franja de Gaza.
La presència estatal a Venècia serà més discreta que la invasió del darrer Canes, sense cap realitzador espanyol en competició. Malgrat tot, trobarem a Carla Simon com a presidenta del jurat de la Giornate degli autori i la parella més coneguda del cinema espanyol, Penélope Cruz i Javier Bardem, protagonitzant "Bunker", el nou film de Florian Zeller, director d’"El padre".
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