El territori central es fa lloc a la nova temporada teatral de Barcelona
Deu propostes teatrals amb actors i directors nostrats arriben a la sala Versus Glòries, el TNC, el teatre Texas, la sala Flyhard i el Romea
La nova temporada teatral està al caure i actors, directors i obres de la Catalunya central - ja siguin inèdites o reposicions - arriben a la capital. Aquest curs, Roc Esquius torna a ser un dels protagonistes de l’escena barcelonina i a la Sala Versus Glòries es poden (re)veure les comèdies del surienc Angle Mort, l’argument de la qual és un acomiadament impossible (fins al 13 de setembre) i La torradora (fins al 6 de desembre). A la mateixa sala, també s’ha programat, des del 16 de desembre fins al 10 de gener, Tu, jo...i vosaltres...i les cançons..., una idea musical de Daniel Anglès, d’arrels calafines, amb el piano del Sergi Cuenca, de Puig-reig. David Pintó també torna, a la mateixa sala, amb la reposició, del 13 de gener al 7 de febrer, de l’espectacle El lladre de llibretes, una adpatació de la novel·la de Gianni Solla que ell mateix dirigeix.
El teatre Texas també veurà a Esquius coma dirctor, aquest, però amb Desaparellats i a partir del 22 de setembre. La sala també serà escenari de Bona nit, poncelles de Víctor Borràs, el dirctor de Teatre Nu. La comèdia, sobre el destí de l’herència de dues germanes, es podrà veure a partir del 30 de març.
El Teatre Nacional de Catalunya, que estrena a Josep Maria Mestres, de Calaf, com a director, també obra la temporada amb artistes nostrats. Així, Josep Maria Miró, de Prats de Luçanès, durà al TNC a partir del 15 d’octubre, la seva obra El Cadell, ambientada en una casa pairal, i Pep Farrés i Junyent, d’Igualada, hi arriba el 21 del mateix mes amb La llei de la gravetat, una obra que es pregunta sobre el destí dels ‘caiguts’ del sistema educatiu. A la sala Flyhard, l’artesenca Mont Plans hi actuarà, a partir del 22 d’octubre. I, per als més petits, el teatre Romea ha programat del 21 de febrer al 21 de març Tinc un volcà, una adaptació teatral del conte de l’escriptora Miriam Tirado. En total, una desena de propostes amb segell central.
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