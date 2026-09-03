ESCENA
El Festivalet de Circ arrenca un setembre cultural intens
El pati de l’Anònima de Manresa acull des d’avui dijous i fins dissabte la vuitena edició amb nou espectacles
La Catalunya Central es prepara per viure un mes carregat de propostes
Tres dies de bon circ en tres escenaris al pati de l’Anònima, amb accés gratuït, furgoteques i barra de bar per menjar i beure i bona temperatura. No hi ha un pla millor per gaudir les darreres alenades de l’estiu abans de l’inici del curs escolar. Una proposta que l’any passat van gaudir al voltant de quatre mil espectadors i que obre un mes de setembre que, en el camp de la cultura a la Catalunya Central, arriba farcit de propostes de gran interès.
La programació
Pati de l’Anònima. Gratuït.
Avui, dijous 3 de setembre
18 h. Taller i Mostra de circ a càrrec de l’Associació de circ LaCrica. Participació lliure, no cal inscripció prèvia. 90 minuts.
20.30 h. Espectacle inaugural: "Refugi", de Manolo Alcántara. 40 min.
21.15 h. Música amb DJ Nanjah Sound (Guillem Badrenas). 90 min.
Divendres, 4 de setembre
19 h. Espectacle "Novetats Roseta", amb Roseta Gelats. 55 min.
20.30 h. Cabaret Rogelio Rivel. 50 min.
22 h. Espectacle "Espai Vital", amb Duo Laos. 40 minuts.
22.45 h. Música amb DJ Nanjah Sound (Guillem Badrenas). 70 min.
Dissabte, 5 de setembre
18.30 h. Espectacle "Quan no tocàvem de peus a terra", amb Circ Pistolet. 50 min.
19.30 h. Espectacle "Ruta", amb Cia. Capicua. 50 min.
20.30 h. Espectacle "Tenet", amb Eunòia Kolektiva. 50 min.
22.30 h. Espectacle "La pedra de fusta", amb Cia. EIA. 60 min.
23.30 h. Concert d’Humana Sound System. 90 min.
«Repetim el format que ja sabem que ens funciona», explica Rat Serra, responsable del certamen juntament amb Arnau Serra i el grup de voluntaris de l’escola de circ LaCrica. Nou espectacles, un concert i dues sessions de DJ configuren un repertori que ha canviat lleugerament respecte del que es va imprimir dins del programa de la Festa Major. «Per un problema de salut d’un dels artistes, la companyia francesa La Meute no presentarà l’espectacle "Tours", basat en la roda de la mort, una acrobàcia d’alt risc. «Havien d’actuar dos dies: el dissabte els substituïm per la Cia. Capicua i el divendres, simplement, hi haurà una proposta menys en el programa», apunta Rat Serra.
L’espai exterior de l’antiga fàbrica elèctrica de l’Anònima acollirà tres escenaris, com en anteriors edicions, amb una novetat. Com explica la codirectora del festival, «hi haurà l’escenari amb graderia, el que se situa a peu pla i el tercer, el del fons del pati, ara serà una tarima de 10 x 10 metres a un metre d’alçada per afavorir la visibilitat del públic».
La instal·lació de les noves butaques del Kursaal ha motivat el trasllat de l’espectacle inaugural d’avui al vespre al pati de l’Anònima: Manolo Alcántara presentarà el muntatge d’equilibrisme "Refugi", a partir de les 20.30 h, un cop ja s’haurà acabat el taller i la mostra del grup local de circ La Crica que «serveix per donar a conèixer i mostrar què es fa a l’escola». DJ Nanjah Sound posarà el punt final a la vetllada, el mateix que passarà demà divendres amb una jornada que «hem endarrerit per evitar la calor», afegeix Serra, un dels puntals del gènere a la ciutat.
Roseta Gelats, els alumnes de l’escola de circ Rogelio Rivel i el Duo Laos donaran vida a la programació del divendres a partir de les 19 h, una vetllada que culminarà a mitjanit amb l’esmentada actuació del discjòquei.
Dissabte, obrirà el foc el Circ Pistolet a les 18.30 h, i posteriorment passaran pels altres escenaris la Cia. Capicua, Eunòia Kolektiva i la Cia. EIA. Roger Farré i Natxo Tarrés, el duet que integra Humana Sound System, posaran la rúbrica al festival.
La gratuïtat de l’assistència és una de les característiques d’un certamen apte per a tots els públics. No es permet l’accés amb animals de companyia ni de patinets. I, òbviament, no faltarà Ricky, profesor de tenis, un xouman molt singular que presenta els espectacles des de la primera edició i sense el qual el Festivalet perdria un dels seus atractius. «Tenim una proposta molt variada, amb circ contemporani, poètic, acrobàcies, humor, ...», conclou Rat Serra.
VUIT PROPOSTES PER VIURE EL SETEMBRE AMB CULTURA
Camins, ara als cellers
El festival s’alia amb la D.O. Pla de Bages: Laura Andrés (dia 18) tocarà a l’Abadal; Humana Sound System (20), al Fargas Fargas; Ramon Mirabet (26) a Vinyes de Castellgalí; i Manu Guix (27) a l’Entrebosc. festivalcamins.cat
Jornades Folklòriques
La cultura popular i les entitats locals esclataran en sis poblacions del Bages: Rajadell (dia 5), Sant Fruitós de Bages (6), Prats de Lluçanès (6), Montserrat (8), Súria (10) i Sant Vicenç de Castellet (13). adifolk.cat
KonventCiment a Castellar de n’Hug
El certamen del Museu del Ciment i el Konvent (dia 19) uneix territori, patrimoni i creació contemporània amb propostes de circ, moviment, performance i música. konvent.cat
Festival Màgic
Arriba la setena edició, el dia 26, amb un dia d’espectacles de màgia en diferents espais del centre de Manresa. La gala de cloenda tindrà lloc al Teatre Conservatori conduïda pel Màgic Pol i amb mags de nivell. kursaal.cat
Exposició sobre la nuesa
L’Espai7 del Casino de Manresa acollirà del 19 de setembre al 4 d’octubre una mostra sobre la història del nu masculí i femení en l’art i el treball d’un grup del Cercle Artístic sobre el tema. manresacultura.cat/casino
Tous en Dansa
La Casa del Teatre Nu i els carrers i places de Sant Martí de Tous seran els escenaris de la 2a edició del Tous en Dansa (dia 5), amb cinc companyies que mostraran un tast dels seus espectacles. teatrenu.com
Festival Berguedà Folk
La 17a edició es farà del 18 al 20 a Gironella amb la Cobla Berga Jove, 21 Boutons, Hartwin Trio, Aixopluc, Orquestrina Trama, Naragonia Quartet i Flowk Quartet, i altres actes. instagram.com/berguedafolk
Festes majors
Solsona, Cardona, Artés, Calaf, Cabrianes, ... Setembre també és un mes de grans festes majors al territori central, amb la cultura com a pilar gràcies a les actuacions musicals, les exposicions d’art i les arts escèniques.
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