L’Embosca’t Festival celebra deu anys recordant els seus orígens
Divendres i dissabte passats, Mazoni, Ferran Palau, Renaldo & Clara, i Quico Tretze van ser alguns dels protagonistes de l’edició d’enguany
Regió7
L’Embosca’t Festival a Clariana (Argençola) va celebrar deu anys de música i natura amb dues nits plenes de màgia protagonitzades per Mazoni, Sandra Monfort, Ferran Palau, Amaia Miranda, Renaldo & Clara, i finalment Quico Tretze, cantant igualadí que va formar part de la primera edició del festival (2017). Enguany, el festival també ha programat col·laboracions entre els artistes, així com Joan Pons (El petit de Cal Eril) i Mar Pujol, que van arrodonir una vetllada molt emocionant i plena de complicitat.
Després de deu edicions, el festival celebra el camí recorregut sense perdre de vista l’essència i valors que han definit el projecte des dels seus inicis, oferint una experiència cultural conscient i propera, en contacte amb la natura i estretament vinculada al territori. Igualment, continua amb la voluntat de crear un espai de relació i convivència entre les persones i el bosc que ha anat creixent a partir de la complicitat entre organització, artistes, públic i el seu particular escenari.
El públic assistent va poder gaudir d’una experiència on relaxar-se, escoltar música, beure i sopar productes de proximitat, així com passejar pels diferents racons i descobrir una exposició fotogràfica integrada a la natura que homenatjava les deu edicions.
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