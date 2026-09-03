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la Setmana

El llibre en català treu pit: "Som un sector de primera"

Ambient en la Setmana del Llibre en Català 2025

Ambient en la Setmana del Llibre en Català 2025 / MANU MITRU / EPC

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David Morán

Barcelona

"Durant un mes, la presència del llibre en català és la que hauria de ser tot l’any. I això s’acaba reflectint en les vendes", resumeix el president d’Editors.cat, Oriol Magrinyà. La frase, una extensió d’aquest Molt per veure, molt per llegir que llueix en cartells, banderoles i tote bags, sintetitza a la perfecció l’ànim amb què la Setmana del Llibre en Català arriba a l’edició número 44.

"Som un sector de primera divisió i ens ho hem de començar a creure", va remarcar Magrinyà durant la presentació de la setmana gran del llibre en català, un certamen que, entre el 18 i el 27 de setembre, ocuparà el passeig Lluís Companys amb 332 expositors, més de 220 segells editorials de Catalunya, el País Valencià, les Balears, Catalunya Nord i Andorra, i fins a 200 autors firmant, pràcticament tots els que tenen novetat recent o imminent a les llibreries.

És el cas de, per citar-ne uns quants, Míriam Cano, Laura Gost, Oriol Canals, Ramon Mas, Ester Invernon, Irene Rubio, Pere Antoni Pons, Albert Om i Sílvia Soler, autors d’estrena que, juntament amb fitxatges internacionals com ara Colm Tóibín, Adania Shibli, Leonardo San Pietro i Clare Pollard, exhibiran la bonança i vitalitat del sector. "Estem en un context d’emergència lingüística i aquí és on la Setmana pot ser el contrapunt: la mostra de fortalesa del sector a tot el domini lingüístic", va dir el president dels editors catalans.

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