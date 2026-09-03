Als 92 anys
Mor la feminista més famosa del món, Gloria Steinem
La icònica activista, figura clau de la segona onada, va lluitar per la igualtat i el dret de les dones a decidir sobre el cos, un llegat vigent davant el retrocés generalitzat de les llibertats reproductives
Leticia Blanco
La llegendària feminista Gloria Steinem ha mort als 92 anys a la seva casa de Nova York. Nascuda a Ohio el 1934, Steinem va ser una icona de la segona onada feminista i un dels rostres més respectats i famosos del moviment a tot el món. Exemple per a diverses generacions, la seva determinació i gosadia la van fer extremadament popular en la dècada dels 70, on va utilitzar el periodisme com a altaveu per a la lluita dels drets de la dona: es va disfressar de conilleta per infiltrar-se un mes a l’estil gonzo a la mansió Playboy i denunciar les condicions precàries i la cosificació de les seves treballadores, va ser una de les primeres dones a escriure sobre la irrupció dels anticonceptius i les seves famoses memòries ‘Mi vida en la carretera’ (Alpha Decay) estan dedicades al metge que li va practicar un avortament de forma clandestina als 22 anys.
La seva lluita per la igualtat i, en especial, pel dret de les dones a decidir sobre el seu propi cos, a qui ella va anomenar en el seu moment «el nostre Vietnam», segueix avui més present que mai, amb un retrocés generalitzat de les llibertats reproductives als Estats Units i bona part del planeta. El 1972 va fundar amb altres feministes la revista Ms. La portada, un al·legat contra l’asfixiant rol de mestressa de casa, era una deessa índia amb vuit braços sostenint una paella, un mirall, un rellotge, una planxa, un volant, un rasclet, un telèfon i una màquina d’escriure. Els 300.000 exemplars de la primera tirada es van esgotar en 72 hores.
Steinem va gaudir d’una enorme popularitat tota la seva vida. Va ser el rostre més visible de la segona onada juntament amb Betty Friedan i va apostar de forma pionera pel feminisme interseccional, que va unir la lluita de les dones amb la dels drets civils, incloent-hi classe, raça i orientació sexual en una batalla més àmplia contra el patriarcat i el racisme. Va estar en tots els grans moments reivindicatius de la segona meitat del segle XX als Estats Units: de la Marxa sobre Washington de Martin Luther King a la defensa de les clíniques avortistes assetjades durant el cas Roe vs. Wade, també durant el cèlebre cas d’Anita Hill, quan, com recordava en les seves memòries, «el país sencer va descobrir que l’assetjament sexual era il·legal».
«La meva última esperança és la d’obrir camí, literalment. Fins ara, aquest ha sigut aclaparadorament masculí. Els homes encarnen l’aventura, mentre que les dones encarnem la llar, sense més volta», va escriure. La seva imatge sofisticada i estilosa, gairebé sempre amb una cabellera llarga deixada anar i amagada rere unes grans ulleres (gran tímida, va tenir problemes per parlar en públic fins a l’adultesa), va trencar motlles i ho va posar difícil als enemics del moviment, que van intentar desacreditar Steinem i els seus col·legues titllant-les de mestresses de casa insatisfetes, feministes radicals i cremasostens frustrades.
La seva implicació política la va portar a lluitar per l’Esmena d’Igualtat de Drets (Steinem va ser molt crítica amb la sèrie ‘Mrs. America’ protagonitzada per Cate Blanchett que va ficcionar el cas, ella sempre va defensar que van ser les companyies d’assegurances les que van boicotejar la seva aprovació), va fundar el Comitè Polític Nacional de Dones i va donar suport a la plataforma Voters for Choice per donar suport a candidats de qualsevol color polític a favor de la llibertat reproductiva. Als 90 va ser pròxima al Partit Demòcrata i, en especial, al matrimoni Clinton. Diverses pel·lícules i sèries biogràfiques en l’última dècada com ‘The Glorias’ han fet que la seva figura despertés interès entre les generacions més joves. Amiga de Lena Dunham o Amanda Gorman, Steinem sempre va tenir aquest costat pop, que la convertia en una figura accessible i admirada. Un dels seus últims ‘cameos’ és a la sèrie ‘And Just Like That’, la seqüela de ‘Sexe a Nova York’.
No va tenir fills i l’any 2000, a l'edat de 66 anys, es va casar pel ritu cherokee amb David Bale, un activista pels drets animals i mediambientals mort el 2023, pare solter de quatre fills, entre ells l’actor Christian Bale. El 2021 va ser guardonada amb el premi Princesa d’Astúries de Comunicació i Humanitats per la seva «independència i rigor» i el seu «inesgotable compromís amb el feminisme». Quan va viatjar a Espanya per recollir el premi, va defensar la importància del feminisme en un món en el qual, en el dia d’avui, dones i homes continuen sense cobrar el mateix i les responsabilitats domèstiques i de cures recauen majoritàriament sobre elles. Però va reconèixer que molts homes s’han acostat amb el temps al moviment d’igualtat, en el qual projecten les vides plenes de filles i netes, i que avui és molt més fàcil reconèixer el patriarcat i el racisme. Dit d’una altra manera: l’enemic és molt més feble perquè ja no és invisible ni és vist com a normal o inevitable.
Nòmada des de la seva més tendra infància, solia explicar que va créixer llegint Louisa May Alcott, l’autora de ‘Donetes’, al seient posterior del cotxe dels seus pares i citava una frase de la seva mare amb freqüència: «La democràcia és com rentar-se les dents: es fa cada dia».
- Les dues principals hipòtesis de la policia sobre el crim de Carles Vilajosana
- Sense estudis, amb feina de per vida i un sou de gairebé 3.000 euros al mes: així és la feina que recomanen tots els tècnics en formació professional
- Unes 700 persones acompanyen la germana de Carles Vilajosana a la plaça Major de Manresa i reclamen 'justícia' i 'acció política
- Naim Smaili explica la seva trobada amb Carles Vilajosana hores abans del crim: 'No podem normalitzar que una discussió acabi amb una persona morta
- Parlon diu que els menors detinguts pel crim a Manresa són nascuts a Catalunya i carrega contra els discursos 'd'odi
- Els Mossos creuen que el jove autor de la ganivetada mortal a Carles Vilajosana sabia què feia
- L'empresa solsonina Can Solvi traspassa la botiga de Manresa a Eloi Trias i Mercè Sánchez, del restaurant Masia l’Abadal
- Un documental segueix durant cinc anys els llops de la Península: «On hi ha llops i bestiar hi haurà conflicte, cal aprendre a conviure-hi»