Navàs, escenari de la nova sèrie de Los Javis
El rodatge dels quatre capítols de "Crimen en España", principalment a la plaça de l'Església, va tenir lloc el dia 31 d'agost i hi van participar també figurants de Balsareny
La producció de Buendía Estudios Canarias amb Suma Content i Atresmedia, tindrà a Macarena García com a actriu protagonista
Una periodista en eterna fugida - que serà Macarena García - es dedica durant onze anys a investigar crims de tota mena. La raó? La set de morbositat del poble espanyol. Aquest és l'argument de Crimen en España, una de les sèries en rodatge de Los Javis, l'icònic duo format per Javier Calvo i Javier Ambrossi, i per la qual Navàs s'ha convertit en escenari. A la localitat bagenca, la filmació de la sèrie, de quatre capítols, va tenir lloc principalment el dilluns 31 d'agost a la plaça de l'Església, "tot i que dimarts i dimecres també van rodar en diversos espais i ubicacions més", explica Jaume Casals, alcalde de Navàs. El rodatge va requerir la col·laboració dels habitants de la localitat com de figurants de Balsareny. L'estrena s'espera que sigui el 2027.
Quatre capítols sobre el fenomen del true crime
En una Espanya assedegada de crònica negra de casos reals, una periodista investiga tota classe de crims durant onze anys. Una fugida en endavant sostinguda per la demanda del públic pel gènere del true crime, que devora durant hores davant de la televisió. Aquesta és la sinopsi (o, almenys, tot el que se n'ha donat a conèixer) de la nova sèrie de Los Javis, Crimen en España, una coproducció de Buendía Estudios Canarias i Suma Content (la productora de Los Javis) que compta amb la participació d'Atresmedia, la qual la difondrà a les seves plataformes.
Creada per María Bastarós i dirigida per Claudia Costafred, compta també amb Ignacio Corrales, Mariano Piñeiro i Andrea H. Catalá en la producció executiva; Montse García com a directora de Ficció d'Atresmedia, i, evidentment, amb el segell inconfusible de Javier Calvo i Javier Ambrossi. El dia 31 d'agost, tres setmanes després que es conegués que Macarena García interpretaria a la reportera i protagonista de la sèrie, Navàs es convertia en un dels escenaris del rodatge.
La plaça de l'Església de Navàs
El dia 21, l'Ajuntament de Balsareny es feia ressò de la crida de figurants (remunerada) pel rodatge de l'últim dia d'agost a Navàs. A l'anunci, s'hi especificava que la sèrie, de ficció, recreava la plaça d'un poble de l'any 1992 i Casals afirma que hi van participar uns "seixanta o setanta" habitants d'ambdues localitats, a més de la cinquantena de persones de l'equip de producció. "Eren uns 120", continua.
El mateix dia 31, l'Ajuntament de Navàs en mostrava algunes imatges. Una recreació d'una festa popular amb gegants, un acte davant de la parròquia Sagrada Família, un desplegament de la Guàrdia Civil i el cartell d'una perruqueria. "Va ser com tornar enrere en el temps", afirma Casals.
La imatge més distintiva, però, és la del cartell d'un establiment fictici: "Casa Chimo mas barato". Chimo, en valencià abreviatura de Joaquim, n'indica la localització: "La sèrie està ambientada a la Comunitat Valenciana", ha confirmat Casals.
Una característica que comparteix amb una altra sèrie en rodatge del dUo del cinema nacional: Las vecinas. Dirigida per Natalia Boadas, Almudena Monzú i Javier Ferreiro, també ha estat produïda per Atresmedia en col·laboració amb Suma Content i que explicarà la complicada relació de les dues veïnes Josefina i Teresa. El conflicte entre les dues, que ressona al cas real de 'Les veïnes de València', les durà als tribunals i, gràcies als Javis, a la pantalla.
Ambdues propostes, previstes pel 2027, arriben en un moment d'èxit per Ambrossi i Calvo. Després de la bona rebuda de sèries com Veneno, Mariliendre, Cardo, La Mesías, Yo siempre a veces o Vestidas de azul, Los Javis porten el pròxim 25 de setembre La bola negra a la gran pantalla, seleccionada per representar a Espanya als Premis Oscar 2027, juntament amb El ser querido de Rodrigo Sorogoyen y Los domingos d'Alauda Ruiz de Azúa. Una trajectòria brillant que, s'espera, continuï amb la producció de Crimen en España, gravada parcialment a Navàs.
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