TERNA FINAL
Rodrigo Sorogoyen, Los Javis i Alauda Ruiz de Azúa es juguen el bitllet espanyol als Oscars: les tres pel·lícules preseleccionades per l’Acadèmia
‘El ser querido’, ‘La bola negra’ i ‘Los domingos’ són les cintes que lluitaran pel passaport a Hollywood: el veredicte es coneixerà el 16 de setembre
Pedro del Corral
Tres pesos pesants. L’Acadèmia de Cine ha preseleccionat El ser querido (Rodrigo Sorogoyen), Los domingos (Alauda Ruiz de Azúa) i La bola negra (Los Javis) per representar Espanya als Oscar. Així ho acaba de comunicar Miriam Garlo, que va fer història al convertir-se en la primera actriu sorda a alçar-se amb un premi Goya. La institució que dirigeix Fernando Méndez-Leite confirmarà el 16 de setembre la cinta que prendrà el testimoni de Sirât , d’Oliver Laxe. L’escollida, després, haurà de superar la tria de Hollywood per arribar a la 99a edició que se celebrarà el 14 de març del 2027 al famós Teatre Dolby.
Rodrigo Sorogoyen torna a mirar una família trencada a ‘El ser querido’. Javier Bardem encarna Esteban Martínez, un prestigiós director de cine amb un passat marcat per la violència i els excessos que ofereix un paper protagonista en la seva nova pel·lícula a Emilia, la seva filla, interpretada per Victoria Luengo, amb qui amb prou feines ha mantingut relació durant anys. El rodatge es converteix així en el terreny per a un retrobament enverinat per les ferides del passat. Escrita per Sorogoyen juntament amb la seva col·laboradora habitual Isabel Peña, la pel·lícula va tenir la seva estrena mundial en la competició oficial del Festival de Cannes, tot i que va marxar sense premi. El madrileny arriba, en qualsevol cas, amb un dels currículums més sòlids del cine espanyol recent: El reino va aconseguir set Goya i As bestas va arrasar amb nou, mentre que el seu curtmetratge Madre va arribar a estar nominat a l’Oscar el 2019. Hollywood, per tant, no és territori desconegut per a ell.
L’única de les tres que ja arriba amb un gran premi sota el braç és La bola negra. Javier Calvo i Javier Ambrossi van guanyar al maig el premi a la millor direcció del Festival de Cannes, ex aequo amb Paweł Pawlikowski per Fatherland. La pel·lícula entrellaça les vides de tres homes en tres moments de la història d’Espanya (1932, 1937 i 2017) units per la sexualitat i el desig, sota l’ombra d’una de les últimes obres inacabades de Federico García Lorca. En l’origen del projecte hi ha també La piedra oscura, la celebrada obra teatral d’Alberto Conejero sobre Rafael Rodríguez Rapún, últim amor del poeta, que firma el guió al costat dels dos directors. Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Carlos González, Milo Quifes i Lola Dueñas encapçalen un repartiment en el qual apareixen a més Penélope Cruz i Glenn Close.
- Les dues principals hipòtesis de la policia sobre el crim de Carles Vilajosana
- Sense estudis, amb feina de per vida i un sou de gairebé 3.000 euros al mes: així és la feina que recomanen tots els tècnics en formació professional
- Unes 700 persones acompanyen la germana de Carles Vilajosana a la plaça Major de Manresa i reclamen 'justícia' i 'acció política
- Naim Smaili explica la seva trobada amb Carles Vilajosana hores abans del crim: 'No podem normalitzar que una discussió acabi amb una persona morta
- Parlon diu que els menors detinguts pel crim a Manresa són nascuts a Catalunya i carrega contra els discursos 'd'odi
- Els Mossos creuen que el jove autor de la ganivetada mortal a Carles Vilajosana sabia què feia
- L'empresa solsonina Can Solvi traspassa la botiga de Manresa a Eloi Trias i Mercè Sánchez, del restaurant Masia l’Abadal
- Un vídeo mostra l'atac d'un dels detinguts pel crim de Manresa a una altra víctima