ESCENA
El camió-teatre de Les Arts en Marxa arriba a la plaça Major de Calders
El projecte inicia una itinerància de dos mesos per onze poblacions del país, entre les quals també hi ha Bagà i Copons
Calders no té un teatre, però la plaça Major es convertirà demà dissabte en un escenari en l’inici de la gira del projecte Les Arts En Marxa, que apropa els artistes professionals a diverses poblacions petites del país. A les 20.30 h, es representarà el muntatge "Òpera per tutti" en un camió-teatre, davant del qual se situaran les cadires per completar l’experiència amb una platea plena de públic.
Opera per tutti
Lloc: plaça Major de Calders.
Dia i hora: dissabte, a les 20.30 h.
Entrada lliure.
Direcció: Edu Pericas.
Espectacle inclòs en la gira del projecte Les Arts en Marxa, que munta la productora Anexa.
El programa organitzat per segon any per la productora Anexa, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, així com els ajuntaments, proposa itinerar per Catalunya durant els mesos de setembre i octubre amb un vehicle de grans dimensions que conté un escenari desplegable i autosuficient, dotat d’equips de so i il·luminació i l’escenografia necessària per programar espectacles professionals en places i altres espais públics.
La gira s’inicia aquest cap de setmana amb actuacions a Calders i, diumenge, a Campdevànol (Ripollès). Posteriorment, farà estada a Bàscara (Alt Empordà, dia 11), Aitona (Segrià, dia 12), Vinyols i els Arcs (Baix Camp, dia 13), Bagà (Berguedà, dia 18, a les 20 h), Riba-roja d’Ebre (Ribera d’Ebre, dia 3 d’octubre), Sant Llorenç d’Hortons (Alt Penedès, dia 4), l’Esquirol (Osona, dia 9), el Pont de Suert (Alta Ribagorça, dia 11) i Copons (Anoia, dia 25).
En cadascuna d’aquestes poblacions, el camió-teatre obrirà les seves portes per oferir als espectadors l’espectacle "Òpera per tutti", d’Edu Pericas, el muntatge que ja va circular pel país en l’edició inaugural del projecte. Humor i òpera caminen plegats en una peça que combina humor i òpera. Amb aquesta obra es vol fer accessible el món de l’òpera en indrets on no arriben les grans produccions del gènere.
BonÀrea Agrupa assumeix el patrocini de Les Arts en Marxa i a Calders -com també passarà a Bàscara, Aitona i el Pont de Suert-, estacionarà una foodtruck que oferirà minihamburgueses als espectadors de forma gratuïta.
Les onze poblacions tenen menys de 5.000 habitants i no disposen d’un teatre o una infraestructura escènica estable. Les Arts en Marxa reivindica l’accés a la cultura en aquells municipis de pocs habitants i que queden fora dels circuits professionals de les grans ciutats. Després d’una primera edició valorada satisfactòriament, els promotors engeguen una nova gira arreu del país.
Subscriu-te per seguir llegint
- Un vídeo mostra l'atac d'un dels detinguts pel crim de Manresa a una altra víctima
- Les dues principals hipòtesis de la policia sobre el crim de Carles Vilajosana
- Sense estudis, amb feina de per vida i un sou de gairebé 3.000 euros al mes: així és la feina que recomanen tots els tècnics en formació professional
- Unes 700 persones acompanyen la germana de Carles Vilajosana a la plaça Major de Manresa i reclamen 'justícia' i 'acció política
- Naim Smaili explica la seva trobada amb Carles Vilajosana hores abans del crim: 'No podem normalitzar que una discussió acabi amb una persona morta
- Parlon diu que els menors detinguts pel crim a Manresa són nascuts a Catalunya i carrega contra els discursos 'd'odi
- Els Mossos creuen que el jove autor de la ganivetada mortal a Carles Vilajosana sabia què feia
- L'empresa solsonina Can Solvi traspassa la botiga de Manresa a Eloi Trias i Mercè Sánchez, del restaurant Masia l’Abadal