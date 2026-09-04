Organyà dona el tret de sortida a la 30a Fira del Llibre del Pirineu amb rècord de presentacions literàries
La jornada 'Una llengua que canta' obre el programa, que reuneix aquest cap de setmana 35 editorials en 28 parades
Marc Codinas (ACN)
La Fira del Llibre del Pirineu ha donat aquest divendres el tret de sortida a Organyà en la seva trentena edició, marcada per la bona salut literària en català a Andorra i pel pes creixent de la novel·la negra en les presentacions. El certamen bat rècord de novetats editorials, amb 55 presentacions literàries entre literatura per a adults i infantil, i es consolida com el gran punt de trobada de la literatura pirinenca. Els actes han començat aquest matí amb la jornada ‘Una llengua que canta’, que ha reunit professionals i creadors de música en català a l'escenari central de la plaça de l'Església. Aquesta tarda està prevista la inauguració oficial i l'obertura dels estands de llibreries i editorials, amb 28 parades i 35 editorials.
El programa inclou les Noves Homilies a càrrec de Maria Mercè Roca i mossèn Josep Maria Mauri, un homenatge a Ramon Besora i els concerts de Lo Pau de Ponts i La Sonsoni. També hi haurà activitats familiars, contacontes, música i animació al carrer, amb la tradicional Carrerada de Llibres, la cadena humana de lectura que recorre la travessera d'Organyà per reivindicar la lectura com a eina de cohesió social. Com a novetat, un espai acollirà actuacions d'alumnes del Conservatori de Música.
La fira arriba en un bon moment per al sector, amb l'obertura de nous projectes com la llibreria Casa Rotxé, a Peramola, o el Refugi Kanalla, el segon local de la llibreria El Refugi a la Seu d'Urgell dedicat a la literatura infantil i juvenil, a més de la maduració de noves editorials al Principat d'Andorra.
267 originals presentats als Premis Homilies
Un dels moments més esperats arribarà dissabte al vespre amb la lectura de les Noves Homilies i el lliurament dels Premis Literaris Homilies d'Organyà, que enguany han rebut 267 originals repartits en les seves set modalitats, una xifra que confirma el prestigi dels guardons. La fira culminarà diumenge amb noves presentacions durant tot el matí i l'acte de cloenda, un concert de la cantautora Judit Neddermann.
“Trenta anys no es fan sempre”
L'alcalde d'Organyà, Celestí Vila, ha destacat el creixement constant del certamen assegurant que “trenta anys no es fan sempre”. Vila ha recordat que el certamen aglutina cada any a “més gent, més editors i més llibreters” i ha subratllat com a novetats la jornada 'Una llengua que canta', que ha obert el programa d'actes, i l'avançament de l'obertura de les parades a migdia de dissabte.
El tècnic de Patrimoni Cultural del Consell Comarcal de l'Alt Urgell, Carles Gascón, ha recordat que la fira va néixer de manera modesta a Martinet abans de traslladar-se a Organyà, i n'ha destacat la repercussió creixent malgrat el poc pes demogràfic del Pirineu. “Hi ha tota una dinàmica literària molt important, de vegades poc coneguda fora d'aquestes fronteres”, ha explicat Gascón, que ha volgut remarcar el paper d'Andorra, que viu “un moment molt dolç” en les seves lletres, i ha explicat que les llibreries presents són sobretot d'abast local, tot i que n'hi ha vingudes d'altres comarques com Osona.
Per la seva banda, la periodista andorrana Noemí Rodríguez, que condueix diversos actes de la fira, ha apuntat un repunt de la novel·la negra. “No sé si és perquè el Pirineu convida l'assassinat”, ha dit. Rodríguez ha xifrat en 43 les novetats literàries presentades enguany per a adults per sobre de la vintena d'edicions anteriors, “una prova de la bona salut que viu el món editorial al Pirineu i, molt concretament, a Andorra”.
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